Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori regionali hanno dato via libera al progetto rimodulato di Sanofi srl sede legale in Milano.

A fronte di un investimento complessivo di 20.434.261,24 euro il contributo economico della Regione pari a euro 5.241.587,19,aumento occupazionale a regime di due unità più 4 stage curriculari e sei percorsi di alta formazione post laurea e un post-doc in energy saving.

Il programma di Sanofi consiste nel potenziare e efficientare la capacità produttiva dello stabilimento di Brindisi creando nuovi prodotti,ridurre l’impatto generato dai consumi energetici e di approvvigionamento del vapore,introdurre tecnologie avanzate per il processo di produzione e monitoraggio dell’intera fabbrica.

Puglia Sviluppo spa,compagine regionale delegata all’istruttoria e valutazione delle richieste di sovvenzionamento, mette in luce che “il potenziale innovativo del progetto è buono.Porterà l’impianto di Brindisi a diventare il primo impianto Sanofi Industria 4.0 e rientra sia nell’ambito del rinnovamento manifatturiero che in quello della salute dell’uomo. Il programma di R&S e in particolare la parte di Sviluppo industriale è funzionale all’individuazione e ottimizzazione delle migliori tecnologie che faranno della struttura Sanofi uno dei primi impianti nel meridione italiano”.

Sanofi Italia ha circa 2.400 collaboratori localizzati negli opifici di Brindisi(Centro biotecnologico),Origgio(Varese),Anagni(Frosinone),Scoppito(L’Aquila).

Si avvale di un Centro di ricerca biotecnologia specializzato nei ceppi antibiotici condotti presso i laboratori di Brindisi e strutture di sviluppo clinico coordinato da Clinical Study Unit Milano.

La sua offerta terapeutica, anche grazie all’acquisizione di società come Merial e Genzyme,contempla farmaci per le principali aree terapeutiche,prototipi d’avanguardia inerenti patologie come diabete oncologia e sclerosi multipla,vaccini e automedicazione.

Nell’ultimo quadriennio Sanofi ha mantenuto costantemente intorno a un miliardo di euro il proprio totale a bilancio,assicurandosi utili che nel triennio trascorso si sono attestati mediamente a 145 milioni di euro.

Il valore della produzione ha raggiunto la soglia di 1,5 miliardi di euro con previsioni per il prossimo quadriennio che supererebbero quota 1,6 miliardi.

Il capitale sociale di Sanofi srl,202.195,04 euro, detenuto da società controllate direttamente o indirettamente da Sanofi France : Genzyme Luxemburg Sarl,Sanofi Aventis Participations France,Fiorentini Gianmario,Fabris Carlo,altri soci terzi.

Presidente del consiglio di amministrazione Marcello Cattani,consiglieri Radaelli Giuliano e De Ruty Hubert.

In merito alla pandemia Covid 19 Sanofi affianca la multinazionale Pfizer.

“La aiutiamo nella produzione di oltre 100 milioni di dosi vaccinali da qui alla fine dell’anno “. Parole di Paul Hudson amministratore delegato del Gruppo Sanofi in un’intervista al quotidiano Le Figaro.

“Dall’inizio dell’epidemia Sanofi—rileva Hudson—è stata impegnata nella lotta contro il Covid,lavorando allo sviluppo di farmaci e di due vaccini. Dal momento che siamo in ritardo di qualche mese sul nostro vaccino principale ci siamo chiesti come renderci utili,in quale altro modo partecipare allo sforzo collettivo per uscire da questa crisi. Abbiamo studiato le diverse possibili posizioni prima di rivolgerci a Pfizer-Biontechc con cui abbiamo firmato l’accordo “.