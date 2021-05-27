Di Francesco Santoro:



Slitta al 12 giugno l’evento test al Praja di Gallipoli e al Fabrique di Milano in attesa del via libera da parte di Puglia e Lombardia. La due serate in discoteca con una serie di regole precise da osservare serve a capire quanto e se siano sicuri i locali da ballo. Le persone dovranno sottoporsi al tampone 36 prima dell’ingresso e acquistare il biglietto online, che verrà rilasciato solo dopo l’esito negativo negativo dell’esame. Infine, sette giorni dopo la serata, i partecipanti dovranno fare un altro tampone di controllo.