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Discoteche: Gallipoli e Milano, il test riapertura slitta al 12 giugno In Salento al Praja

27 Maggio 2021
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Di Francesco Santoro:

Slitta al 12 giugno l’evento test al Praja di Gallipoli e al Fabrique di Milano in attesa del via libera da parte di Puglia e Lombardia. La due serate in discoteca con una serie di regole precise da osservare serve a capire quanto e se siano sicuri i locali da ballo. Le persone dovranno sottoporsi al tampone 36 prima dell’ingresso e acquistare il biglietto online, che verrà rilasciato solo dopo l’esito negativo negativo dell’esame. Infine, sette giorni dopo la serata, i partecipanti dovranno fare un altro tampone di controllo.


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