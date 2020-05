Morte per corona virus 21 persone

La Regione Puglia ha avviato il procedimento per la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della residenza sanitaria socio assistenziale per anziani «La Fontanella» di Soleto, preludio alla chiusura della struttura.

Il complesso è stato al centro di una dolorosa vicenda durante il momento più drammatico dell’emergenza sanitaria con un focolaio scoppiato all’interno e numerose morti accertate.

Di seguito la nota della Direzione generale della Asl di Lecce, in cui si afferma: «In riferimento alla vicenda riguardante la Rssa ‘La fontanella di Soleto’, il Direttore generale della Asl di Lecce rende noto che la Regione Puglia, con determina numero 125 del 26 maggio 2020, ha avviato il procedimento per la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della Rssa ‘La Fontanella’ di Soleto, preludio alla chiusura della struttura, dando il termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni».

«Nel contempo – si legge ancora -, stante la sospensione dell’attività, ha disposto il trasferimento degli ospiti in altre idonee strutture, dando mandato per questo ai servizi competenti dell’Azienda sanitaria. A questo fine, i servizi competenti hanno acquisito la disponibilità di alcune strutture operanti sul territorio e conseguentemente, nei prossimi giorni, di concerto con le famiglie, si provvederà al trasferimento degli ospiti stessi». (leccesette.it)