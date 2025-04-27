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Elezioni amministrative 2025: i candidati sindaci nei dieci Comuni pugliesi interessati Ieri presentate le liste, al voto 25-26 maggio con eventuali ballottaggi 8-9 giugno

27 Aprile 2025
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Ieri la presentazione di candidati alla carica di sindaco e liste di candidati consiglieri anche in dieci Comuni pugliesi, fra quelli italiani al voto il 25 ed il 26 maggio con eventuali ballottaggi l’8 e il 9 giugno. Di seguito i candidati alla carica di sindaco nei Comuni pugliesi interessati alla consultazione.

Legenda: candidati in ordine alfabetico. Elenco non ufficiale in quanto solo gli atti della pubblica amministrazione costituiscono ufficialità. In caso di inesattezze gli interessati sono pregati di contattare la redazione

Città metropolitana di Bari

Triggiano: Mauro Battista, Michele Cascarano, Giuseppe Toscano

 

Provincia Bat

San Ferdinando di Puglia: Antonio Acquaviva, Michele Lamacchia, Aniello Masciulli, Biagio Musci

 

Provincia di Foggia

Carapelle: Umberto Di Michele, Sergio Izzi, Luigi Marasco

Castelluccio dei Sauri: Mattia Azzone, Antonio Del Priore

Lesina: Alessandra Matarante, Primiano Di Mauro, Antonio Trombetta

Orta Nova: Eugenio Bellino, Domenico Di Vito, Nicola Di Stasio, Angela Fazi, Dino Tarantino

 

Provincia di Lecce

Corsano: Francesco Caracciolo, Pierluigi Ciardo, Luigi Russo

Taviano: Francesco Pellegrino, Serena Stefanelli

 

Provincia di Taranto

Massafra: Emanuele Fisicaro, Giuseppe Losavio, Giancarla Zaccaro

Taranto: Annagrazia Angolano, Piero Bitetti, Mario Cito, Antonello De Gennaro, Mirko Di Bello, Luca Lazzaro, Francesco Tacente


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