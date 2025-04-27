Ieri la presentazione di candidati alla carica di sindaco e liste di candidati consiglieri anche in dieci Comuni pugliesi, fra quelli italiani al voto il 25 ed il 26 maggio con eventuali ballottaggi l’8 e il 9 giugno. Di seguito i candidati alla carica di sindaco nei Comuni pugliesi interessati alla consultazione.
Legenda: candidati in ordine alfabetico. Elenco non ufficiale in quanto solo gli atti della pubblica amministrazione costituiscono ufficialità. In caso di inesattezze gli interessati sono pregati di contattare la redazione
Città metropolitana di Bari
Triggiano: Mauro Battista, Michele Cascarano, Giuseppe Toscano
Provincia Bat
San Ferdinando di Puglia: Antonio Acquaviva, Michele Lamacchia, Aniello Masciulli, Biagio Musci
Provincia di Foggia
Carapelle: Umberto Di Michele, Sergio Izzi, Luigi Marasco
Castelluccio dei Sauri: Mattia Azzone, Antonio Del Priore
Lesina: Alessandra Matarante, Primiano Di Mauro, Antonio Trombetta
Orta Nova: Eugenio Bellino, Domenico Di Vito, Nicola Di Stasio, Angela Fazi, Dino Tarantino
Provincia di Lecce
Corsano: Francesco Caracciolo, Pierluigi Ciardo, Luigi Russo
Taviano: Francesco Pellegrino, Serena Stefanelli
Provincia di Taranto
Massafra: Emanuele Fisicaro, Giuseppe Losavio, Giancarla Zaccaro
Taranto: Annagrazia Angolano, Piero Bitetti, Mario Cito, Antonello De Gennaro, Mirko Di Bello, Luca Lazzaro, Francesco Tacente