Di Franco Presicci:

In via Monte Pertica ad Alberobello, su una lunga mensola, è schierata la

banda dei carabinieri al completo. Non suona, ma fischia. Non è fatta di carne

ed ossa, ma di terracotta. Tutt’attorno, sopra e sotto, di fronte e di fianco, altri

“personaggi” le fanno compagnia: l’innamorato deluso la notte delle nozze; la

famiglia che se ne va in vacanza con un’auto minuscola stracolma di bagagli;

Antonio Di Pietro con la toga e vip dello spettacolo, tra cui Totò, Aldo Fabrizi,

Vittorio De Sica. L’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

modellato nell’atto di cucire la bandiera, ha il posto d’onore,

La padrona di casa è una signora simpatica, cordiale, accogliente, che

risponde al nome di Maria Matarrese, conosciuta persino in Giappone. E un

paio di anni fa ha anche ricevuto la visita del principe di Monaco e della sua

scorta. Sorridente Ranieri, e cerimonioso; sorridente e cerimoniosa lei, che non

si perde mai d’animo. Quella volta è rimasta un po’ interdetta, perché lui si è

stagliato all’improvviso sulla soglia del negozio. E’ arrivato come un avventore

qualsiasi, ha conversato, ha chiesto di vedere il cappuccio dei trulli. Maria lo ha

accompagnato, gli ha sintetizzato la secolare vicenda delle case a cono di

gelato, quindi ha guidato l’ospite nel proprio piccolo regno, abitato da ben 8

mila fischietti, rispondendo alle domande sull’origine dei manufatti e sugli

autori. Maria, prendendo più confidenza, gesticolava e citava Lasorella, Moccia

e tanti altri figuli artefici di quei fischietti, che in qualche caso sono autentiche

sculture che arrivano dalla Sagra Nazionale del fischietto in terracotta di

Rutigliano.

Maria è orgogliosa, di quelle opere. Di ognuna sa descrivere i dettagli. Le si

chiede il motivo della presenza del netturbino, del farmacista, del vigile urbano,

del maresciallo dei carabinieri con panza e baffi e occhi fulminanti, il

sindaco…, colti con spirito ironico, e la si trova preparata: l’uomo con la scopa

in mano è al lavoro in ogni borgo che non disponga di mezzi meccanici; gli

altri sono personaggi che non andavano molto a genio ai concittadini per la loro

autorità: per esempio quella della guardia di rilevare le contravvenzioni. E i

figuli, non ignari delle antiche, taciute rivalità, si divertono a giocare con il

sarcasmo. E credo si divertano anche gli stessi soggetti reali coinvolti, anche se

di nuova generazione. Come il prete… sorpreso a fare il bagno con la cotta e il

tricorno in una vasca più piccola della sua stazza. Qualche figulo di Grottaglie,

luogo che vanta il quartiere della ceramica, ha inviato in rappresentanza

“Marche Poll”, la figura caratteristica di Taranto che macinava chilometri di

strade ogni giorno vendendo il giornale satirico “’U panatijdde” e le schedine

della Sisal. “A vuè mò” era la frase ripetuta di fronte all’eventuale acquirente,

anche se donna, ma senza malizia.

Incredibile la capacità della terra coniugata con l’acqua e il fuoco di servire

l’arte. L’uomo la utilizza anche per creare queste sagome, che tra l’altro suscitano tranquillità e armonia con il fischio. Con quelle sagome l’artista fa il

suo racconto delle brevi pause nel lavoro. E crea bellezza. Questi soggetti

attirano anche con la varietà dei loro colori elementari: il bianco, il rosso, il

verde senza sfumature. Non è bello il gallo, superbo, dominatore, con la sua

cresta e i suoi bargigli splendenti? Lo vedi raffigurato anche nei piatti e

girondolare di rame sui camini. Che significato ha il gallo? Di potenza? Di

prevaricazione? Di alterigia? Il gallo che annuncia ai contadini l’ora di alzarsi

per andare nei campi è amato non soltanto perché prima o poi finirà in padella.

Il gallo è bello a vedersi e anche nell’arte del figulo è sempre con il petto in

fuori. Il gallo è il simbolo della Puglia? Chi lo ha scelto per questo compito

dev’essere stato un buontempone. Il gallo è bello anche quando il figulo lo

trasfigura, magari mettendogli in bocca uno stelo d’ulivo.

Tutti questi animali, colti nel loro aspetto normale o negli umori della

fantasia, sono piccoli capolavori. Il gatto acquartierato su un pezzo di muro a

secco smozzicato o nell’atto di compiere un balzo; un vecchio con baffi alla

Charlot; la nonna con il paniere pieno di zucche in testa con il cercine… sono

stralci di vita quotidiana, in caricatura. Maria Matarrese osserva il suo

patrimonio e condivide con l’ospite le sue considerazioni. Sa dire tante cose

sugli autori e sui loro prodotti. Sa dire a memoria l’anno in cui Moccia ha vinto

la prima volta la Sagra di Rutigliano, a un tiro di fionda da Bari. Spiega anche

la storia dei ceramisti ai clienti più curiosi. alle signore giapponesi mette in

evidenza i pregi delle sue biancherie. Insomma Maria Matarrese ha il suo bel

da fare.

Ne ho viste tante di nipponiche da Maria. Con molte di loro lei ha addirittura

rapporti di amicizia. Nel Paese del Sol Levante è stata invitata cinque o sei

volte. In una di queste il sindaco di una città le regalò il kimono che aveva

indossato sua madre; e quando lei per ricambiare la cortesia gli offrì uno dei

suoi “gioielli” più belli, lui si offese, perché loro non hanno l’abitudine di

ricambiare. Maria ha organizzato sulle scale di Monte Pertica festose

manifestazioni con donne nipponiche, in kimono lei e le altre. Televisioni del

Sol Levate sono venute a intervistarla, e anche inviati di giornali, come fosse

una diva. Lei di quel Paese è innamorata. Con quegli abitanti si trova a suo

agio. E’ una donna intelligente. Parlare con lei è un piacere.

I sui fischietti li sceglie con cura e con cura li dispone sulle mensole. Alla

banda dei carabinieri ha riservato un’intera alcova del trullo. Carabinieri con

facce ben definite, fortemente espressive, sia pure carichi di benevola ironia.

La banda dell’Arma in terracotta la vidi per la prima volta nella casa di

campagna del pittore Filippo Alto. Anzi, aveva scovato un doppione e me ne

fece dono. Con il passare del tempo, morto Filippo, un suo amico dovette

rappezzare qualche elemento: il suonatore di trombone, che si ritrovò con il

registro alterato; al tamburino mancava proprio lo strumento e il restauratore,

dilettante, non riuscì a reperire un sostituto. Ho gioito le poche volte che ho

sentito zufolare. Il fischietto porta allegria, spensieratezza, piacere di stare

insieme, di ridere, scherzare. Zufolando si può anche raccontare, creare un

gioco e il gioco fa parte della vita. Il suono del fischietto può diventare una

favola, come la sua storia.

Sono stati in tanti a scrivere del fischietto in terracotta. Il compianto

Giuseppe Francobandiera, persona dalle mille curiosità, che fu direttore del

Circolo Culturale Italsider, a Taranto, andò a vederli ad Ostuni, in una delle

mostre che si tenevano nel palazzo del Comune, e ricevette una bella

impressione, Scrisse che “gli espositori sarebbero tutti da citare. Sono artisti

artigiani bravissimi anche a fingere un’ingenuità di mano che non possono

avere più”. In quella esposizione troneggiavano Giovanni Spadolini in abito da

carabiniere, e Nilde Jotti, oltre ad altri politici esponenti politici. In Puglia si

custodisce un fischietto che risale al IV secolo avanti Cristo, trovato nella

Grotta di Cala Scizzo a Torre a mare e conservato a Rutigliano. Proprio qui il

giorno della festa di Sant’Antonio Abate, che si celebra anche con la

benedizione degli animali, alcune strade vengono invase da bancarelle popolate

di fischietti di ogni tipo, di ogni dimensione. Si vuole uno di quei teatrini di

marionette, da dove Pulcinella diffondeva onde di risate (credo si chiamasse

“San Carlino” e gli spadaccini duellavano con spade di lamiera)? C’è. E c’è il

contadino che rientra a casa sull’asino carico di fascine. E c’è anche la farfalla

con tanti colori (il macaone), magari di fianco a quel simpaticone di Roberto

Benigni. Uno più bello dell’altro, dunque. Metti insieme un po’ di persone con

il fischietto tra le labbra ed ecco un’atmosfera pastorale, dove si dice sia nato il

fischietto, precisamente quello con più canne legate insieme. Il pastore

richiamava le pecore alla disciplina sibilando. E magari qualcuno sapeva anche

suonare.