Stralcio del comunicato diffuso dal Comune di Bari:

Il posizionamento delle auto storiche è avvenuto dal pomeriggio di venerdì 26: saranno 50 i bolidi partecipanti, di alto pregio artistico e collezionistico, con equipaggi provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia; in arrivo anche piloti e auto dall’estero, con due presenze dalla Svizzera, una dall’Olanda e un pilota italo-americano.

Sabato 27 aprile, dalle 9 del mattino, inizierà l’esposizione statica, all’interno del paddock, di tutte le auto del Gran Premio. Dalle ore 16 si entra poi nel vivo dell’evento dedicato all’intera cittadinanza, con i bolidi che occuperanno interamente corso Vittorio Emanuele per il raduno di auto e moto storiche di Old Cars Club. Per l’intero pomeriggio, poi, tra musica e divertimento con gli speaker ufficiali del Gran Premio, corso Vittorio Emanuele farà da cornice alle sfilate di tutti i motori d’epoca, a cui si aggiungeranno quelle delle auto moderne del Porsche Club Puglia e del Ferrari Club Italia.

A seguire, alle ore 19, tutte le auto partecipanti effettueranno un giro di ricognizione del circuito e, alle 21, in piazza Libertà, si svolgerà l’apertura ufficiale dell’ottava Rievocazione del Gran Premio di Bari, con il saluto del sindaco di Bari, la presentazione delle vetture e l’avvio della sfilata notturna.

L’evento vivrà il suo momento più emozionante domenica 28 aprile, a partire dalle 9, con l’Inno di Mameli, il briefing dei piloti e il trasferimento delle auto sul circuito. Alle 9.30 inizierà la Rievocazione storica del Gran Premio di Bari: a partire dallo start, posto in corrispondenza di piazza Libertà, il circuito abbraccerà tutta la città vecchia e offrirà ai partecipanti la possibilità di sfilare in piena sicurezza, grazie alle “chicane” (curve obbligate): un concentrato adrenalinico ed emozionante per equipaggi e spettatori, che potranno riassaporare il ricordo dello storico tracciato del Gran Premio di Bari, che si correva alle massime velocità della Formula 1 di allora.

Alle 14, infine, nei pressi della tribuna autorità in corso Vittorio Emanuele (accanto alla zona paddock), sarà allestito il podio per la consegna dei premi ai piloti vincitori della 8^ Rievocazione. A seguire, i partecipanti si sposteranno nella sala consiliare di Palazzo di Città per la consegna delle targhe e il saluto a tutti i partecipanti da parte degli organizzatori dell’evento e dell’amministrazione comunale.

Una delle grandi novità dell’edizione 2024 della Rievocazione storica sarà la dislocazione, in due punti strategici del percorso (uno in piazza Libertà, a circa 100 metri dal paddock, e l’altro nello spazio antistante all’ex Mercato del Pesce, in Piazza del Ferrarese), di due grandi ledwall, coordinati da una regia video. Dal pomeriggio di sabato 27 aprile in poi (sino alla sera della sfilata notturna), e per tutta la domenica mattina, i due schermi offriranno la diretta video dell’evento per permettere a chiunque di godere al meglio delle immagini lungo il percorso.

L’ottava Rievocazione storica del Gran Premio di Bari è realizzata da Old Cars Club con il sostegno di (main sponsor): Autotrend, Ferrovie Appulo Lucane, Obiettivo Tropici, ElleEffe Store, McDonalds Italia, Sikurhome; (sponsor): Blu Food Broker, La Cura dell’Auto, The Collection, Renox, Sigma, Liveliness, ElleEffe Trade; in partnership con Zagaria Sport, Magma, Villa Torre Quarto, 9·5·8 Santero, Puglia Village, Gotek, Puglia.net, Goup Noleggi, Bcc Banca Bari e Taranto, Nuova Fiera del Levante, Fondazione Nikolaos, Museo Civico di Bari.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO

La Polizia locale ha predisposto un’ordinanza per consentire il regolare svolgimento della rievocazione del Gran Premio di Bari sui seguenti percorsi:

Sabato 27 aprile 2024

manifestazione in notturna con inizio ore 19.00: corso Vittorio Emanuele II (altezza piazza Libertà), corso Vittorio Emanuele II, inversione di marcia all’altezza del piazzale IV Novembre, arrivo all’altezza di piazza della Libertà;

manifestazione in notturna con inizio ore 19.00: corso Vittorio Emanuele II (altezza piazza Libertà), corso Vittorio Emanuele II, inversione di marcia all’altezza del piazzale IV Novembre, arrivo all’altezza di piazza della Libertà; Domenica 28 aprile 2024

sfilata con inizio ore 9.00: corso Vittorio Emanuele II (altezza piazza Libertà), piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, arrivo in piazza della Libertà;

L’ordinanza dispone le seguenti limitazioni al traffico e alla viabilità:

Dalle ore 00.01 del giorno 24 aprile 2024 alle ore 24.00 del giorno 28 aprile 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza della Libertà;

b. strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone; Dalle ore 09.00 del giorno 27 aprile 2024 alle ore 24.00 del giorno 28 aprile 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre;

b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

c. via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani); Dalle ore 14.00 del giorno 27 aprile 2024 alle ore 16.00 del giorno 28 aprile 2024 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre;

b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

Il giorno 28 aprile 2024:

dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Massari, ambo i lati della carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

b. piazza Federico II di Svevia, ambo i lati, fino e compreso il tratto adiacente il piazzale mons. Mincuzzi;

c. corso sen. A. De Tullio, ambo i lati, tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo;

d. piazzale C. Colombo; e. lung.re Imp. Augusto, ambo i lati, compresi i tratti di strada di accesso alla città vecchia;

f. piazzale IV Novembre;

g. via Piccinni, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli (eccetto veicoli delle autorità);

h. corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica dispari, per un tratto di circa 30,00 metri, individuato dalla intersezione con via Lombardi verso piazza Massari (eccetto gli shuttle bus al servizio delle compagnie navali); dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

b. piazza Federico II di Svevia, fino e compreso il tratto adiacente il piazzale mons. Mincuzzi;

c. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo;

d. piazzale C. Colombo;

e. lung.re Imp. Augusto;

f. piazzale IV Novembre.

Sosta gratuita per i possessori di pass ZSR e ZTL negli spazi di sosta regolamentata

In occasione della Rievocazione storica del Gran Premio di Bari, si rende noto che la ripartizione comunale Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche ha disposto una modifica temporanea alle regole di funzionamento della Zona a Sosta Regolamentata.

Pertanto, al fine di ridurre i disagi ai residenti, dalle ore 00.00 alle 24 di domani, sabato 27 aprile, sarà consentita la sosta gratuita ai possessori di pass ZSR A, ZSR B, ZSR C, ZSR D e ZTL in tutti gli spazi di sosta ricompresi nella Zona a Sosta Regolamentata della città, senza limitazione relativa alla sottozona di appartenenza. Sono escluse dall’ordinanza le aree a pagamento per tutti.

Al termine della manifestazione, prevista intorno alle ore 13.30 di domenica 28 aprile, sarà ripristinato il regolare funzionamento della Zona a Sosta Regolamentata.

Variazioni di percorso linee bus

A seguito deiprovvedimenti di circolazione stradale adottati per consentire il regolare svolgimento dell’ottava rievocazione storica del “Gran Premio di Bari”, Amtab ha disposto alcune variazioni di percorso per alcune linee di bus e navette: le infomazioni sulle variazioni sono disponibili sul sito di Amtab, su questo link.