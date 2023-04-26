Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ha ufficialmente inizio la prima edizione di “4 giorni su se7”, il contest dedicato agli autori del cinema indipendente che si tiene a Corato dal 26 al 29 aprile 2023, ideata da Arcadia Kinema, con il patrocinio del Comune di Corato e il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo e Buon Campo.

Il taglio del nastro è stato ufficializzato alla presenza del Direttore Artistico Michele Pinto, il sindaco del Comune di Corato Corrado De Benedittis e l’assessore alle politiche educative e culturali Beniamino Marcone, Martina Fariello, responsabile del portale di Buon Campo, gli studenti del Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” di Corato con la tutor del progetto, Patrizia Ricco, e Francesco Martinelli, presidente di giuria del contest.

“4 giorni su se7” è una chiamata alle arti per troupe cinematografiche indipendenti che, nel corso di 4 giorni, saranno ospitati in residenza artistica nella città di Corato e dovranno cimentarsi in un contest.

«Siamo entusiasti di poter realizzare a Corato un contest che trasformerà l’intera città in un set cinematografico e che tende alla valorizzazione della città e del territorio ma anche alla promozione e al recupero dell’identità culturale di ognuno di noi, attraverso il coinvolgimento della collettività ed il linguaggio filmico» – dichiarano il sindaco Corrado De Benedittis e l’assessore Beniamino Marcone.

«Questo Contest ci sembra un’occasione per esprimere la capacità di sognare di una generazione che vive cambiamenti sociali e culturali di grande rilevanza. – le parole di Cardenia Casillo, Presidente della Fondazione Vincenzo Casillo. – Il grande schermo rappresenta una finestra sul mondo soprattutto per i giovani, un’occasione per sviluppare una coscienza critica e per considerare nuovi punti di vista. L’impegno quotidiano della nostra Fondazione mira a valorizzare il territorio e ad incentivare la formazione delle giovani generazioni e questa modalità espressiva risulta particolarmente aggregante e stimolante».

Dal 26 al 29 aprile la città di Corato si trasformerà in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto per le troupes che saranno ospiti a Corato in residenza artistica gratuita.

Quattro le troupe cinematografiche, selezionate tra gli oltre 800 artisti che hanno partecipato alle scorse edizioni dell’Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food, il festival internazionale dedicato al cinema audiovisivo indipendente, diretto dallo stesso Michele Pinto.

Da Catania, la troupe di Burattini senza fili, e composta da Bruno Carmelo Mirabella, Sergio campisi, Manuela Grimaldi e Noemi Sava. La casa di produzione indipendente no profit, fondata nel 2006 a Catania da Mirabella, è attiva sia nel campo del teatro che del cinema, ed è impegnata nella valorizzazione della cultura e del territorio locale e nella promozione di progetti artistici a impatto sociale, oltre a progetti didattici per bambini in aree a rischio, spettacoli per ospedali e istituti di detenzione minorili.

Proviene da Roma la troupe di Orefilm, casa di produzione audiovisiva italiana, fondata nel 2019 da Fabrizio Byron Rink, Alessio Giorgi, Daniele Zaccardo e Stefano Diaferia. Con all’attivo videoclip musicali, web series e cortometraggi, la Orefilm si è distinta nel settore riscuotendo notevoli apprezzamenti di critica e prestigiosi riconoscimenti nei festivals internazionali. Collaborando con personalità importanti del cinema del terrore con la webserie “Fantasmagoria”, si caratterizza per le tinte horror e noir dei suoi lavori.

Due le troupe napoletane. La NaNo Film è uno studio di produzione che si occupa di ideazione e realizzazione contenuti per web, social e campagne promozionali e della realizzazione di cortometraggi, fiction, documentari e series, Produzione Esecutiva e Crew Rental. Composta da Vincenzo Lamagna, Gelsomina Prositto, Luca Basso, Nadia Cortellessa, Raoul Lamagna, Barbara Carbone, la NaNo Film è ideatrice del NaNo Film Festival e si occupa di forme di contenuto differenti per differenti obiettivi e target.

I soliti ignoti è una troupe capitanata da Brando Improta, autore e regista con all’attivo diverse produzioni e riconoscimenti in festival internazionali di settore. Scrittore e attore, è apparso di recente sul grande schermo nel cast del film “La stranezza” di Roberto Andò. Al suo fianco Martina Maria Monti, Alfonso Perugini e Giuliano Carmosino, tutti artisti con esperienza in ambito teatrale e cinematografico, che vantano collaborazioni prestigiose, da Paolo Sorrentino al National Geographic. Molte delle loro produzioni sono disponibili su Amazon Prime Video.

Ogni squadra dovrà realizzare un video in full HD o 4K – della durata max di 15 minuti – di fiction o documentaristico su storia, cultura, patrimonio e folklore del territorio, con l’ausilio di 12 piccoli reportage, realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Federico II-Stupor Mundi” di Corato, attraverso un percorso PCTO col coordinamento del regista Michele Pinto e dello sceneggiatore Raffaele Tedeschi.

Nella serata del 29 aprile, saranno proiettati tutti i lavori filmici prodotti fra i quali sarà decretato il vincitore dalla giuria, presieduta dal regista, autore ed educatore teatrale Francesco Martinelli, composta da membri dello staff tecnico, esponenti dell’amministrazione comunale, privati cittadini e dagli studenti del Liceo Artistico “Federico II-Stupor Mundi” di Corato.

Portando professionisti del settore cinematografico indipendente in residenza artistica a Corato, per vivere, scoprire e poi raccontare con l’arte dell’audiovisivo la città, “4 giorni su se7” rappresenta una occasione esclusiva e prestigiosa di valorizzazione della ricchezza e del patrimonio artistico, culturale, architettonico, sociale, folkloristico ed enogastronomico di Corato e del suo territorio, nonché del suo tessuto commerciale.

“4 giorni su se7” intende promuovere la qualità del cinema indipendente, che si avvale di alte professionalità e avanzate tecnologie, attraverso un coinvolgimento esteso della cittadinanza e delle realtà esistenti sul territorio, rendendo accessibile il linguaggio filmico e le nuove tecnologie a cittadini di ogni età.

L’iniziativa si avvale anche della collaborazione dell’Associazione Culturale Morpheus Ego, di Curiosity Studio di Francesco Pinto, e del Corso di Filmmaking e Cinematografia dell’Accademia di Arti Visive “Stazione 47” di Lecce.

Il 28 aprile, nell’Auditorium del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, le direttrici dell’Accademia, Giusiana Ferrucci e Pamela Morgagni, interverranno come moderatrici del Panel, aperto a tutti, “Sguardi al femminile – La cinematografia vista e vissuta dalle donne” sulla parità di genere nel mondo delle arti visive e del cinema, attraverso la testimonianza diretta di diverse donne professioniste in ambito cinematografico.

Seguirà la proiezione del cortometraggio “Abulivia” diretto da Michele Pinto, scritto e interpretato da Francesco Tammacco. Presentato in anteprima nazionale lo scorso marzo a Milano e già in selezione in diversi festival internazionali, “Abulivia” è l’emblema del legame con la Puglia e con gli ulivi che la rappresentano nel mondo e racconta delle condizioni dei giovani del Sud che, come gli alberi, partono all’insegna del mondo, con una valigia piena di precarietà ed inadeguatezza delle politiche sociali, e lasciando un vuoto che si fa grido di dolore e di speranza.

***

Il programma

Mercoledì 26 aprile

Ore 10:30 – Cerimonia di apertura del contest e presentazione delle troupes in gara

Resto della giornata – Scouting delle location in città

Giovedì 27 aprile

Intera giornata – Riprese nella città

Venerdì 28 aprile

Mattina e pomeriggio – Riprese nella città

Ore 18:00 – Sguardi al femminile

Dibattito – “La cinematografia vista e vissuta dalle donne”

moderano Giusiana Ferrucci e Pamela Morgagni di Stazione 47

Auditorium del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato

Ore 19:00 – Proiezione del cortometraggio

ABULIVIA

diretto da Michele Pinto, scritto e interpretato da Francesco Tammacco

Auditorium del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato

Sabato 29 aprile

Mattina e pomeriggio – Montaggio finale dei lavori

Ore 18:00 – Inizio cerimonia finale e Premiazione dei lavori in gara

Teatro Comunale di Corato

Direzione artistica del contest Michele Pinto

Coordinamento Daniela Iosca

Ufficio stampa Tiziana Di Gravina

Grafica Francesco Pinto

Operatori video Diego Magrone, Caterina Cuccovillo

Accoglienza Raffaele Tedeschi, Angela Dellorusso, Felice Caiati

Fotografo del contest Enzo Paparella

Presidente di giuria Francesco Martinelli

Ideato da Arcadia Kinema, con il patrocinio del Comune di Corato, il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo, Buon Campo, in collaborazione con Associazione Culturale Morpheus Ego, Curiosity Studio di Francesco Pinto, Liceo Artistico “Federico II-Stupor Mundi” di Corato, Accademia di Arti Visive “Stazione 47” di Lecce.

Media partner: Coratolive.it

Un sentito ringraziamento a

Associazione Culturale Morpheus Ego, Flavia Ferrante, Nicola Amenduni, Vincenzo Mascoli, Antonio Vitale, Cardenia Casillo, Fabio Ferrante, Martina Fariello, Andrea Minervino, Giuseppe Montaruli, Anna Pinto, Zinnannà Corato

(foto: Enzo Paparella)