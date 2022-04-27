Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.915
Provincia di Bat: 498
Provincia di Brindisi: 838
Provincia di Foggia: 959
Provincia di Lecce: 1.370
Provincia di Taranto: 1.336
Residenti fuori regione: 91
Provincia in definizione: 23
105.409
Persone attualmente positive
568
Persone ricoverate in area non critica
28
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 345.171
Provincia di Bat: 94.773
Provincia di Brindisi: 98.255
Provincia di Foggia: 155.460
Provincia di Lecce: 209.072
Provincia di Taranto: 139.941
Residenti fuori regione: 7.832
Provincia in definizione: 3.331