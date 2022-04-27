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Puglia: 1053835 positivi a test corona virus, incremento di 8030 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 aprile 2022

8.030

Nuovi casi

37.593

Test giornalieri

24

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.915
Provincia di Bat: 498
Provincia di Brindisi: 838
Provincia di Foggia: 959
Provincia di Lecce: 1.370
Provincia di Taranto: 1.336
Residenti fuori regione: 91
Provincia in definizione: 23
105.409

Persone attualmente positive

568

Persone ricoverate in area non critica

28

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.053.835

Casi totali

10.480.166

Test eseguiti

940.173

Persone guarite

8.253

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 345.171
Provincia di Bat: 94.773
Provincia di Brindisi: 98.255
Provincia di Foggia: 155.460
Provincia di Lecce: 209.072
Provincia di Taranto: 139.941
Residenti fuori regione: 7.832
Provincia in definizione: 3.331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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