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Lopalco a Martina Franca: bisogna avere pazienza Sopralluogo dell'assessore

27 Aprile 2021
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L’assessore regionale alla Sanità della Puglia ha effettuato stamattina un sopralluogo nell’ospedale di Martina Franca. In particolare ha visitato la divisione di nefrologia-dialisi sottoposta ad adeguamento.

Intervistato,  ha ribadito che non è solo il corona virus ciò di cui il sistema sanitario tiene conto ma la pandemia è condizionante per tutti i servizi. Compresi quelli di tipo logistico. Si riesce a fare fronte alle esigenze ma con la pandemia “bisogna avere pazienza” per l’ottenimento dei risultati.

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