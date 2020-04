Di Nino Sangerardi:

L’Esposizione universale fissata a Dubai dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 è stata spostata,su richiesta del Governo degli Emirati Arabi al primo ottobre 2021–31 marzo 2022. Motivo?

Ovvio: la pandemia determinata dal Coronavirus.La decisione verrà ufficializzata,tra pochi giorni, dall’Organismo intergovernativo che regola le Esposizioni universali(Bureau international des expositions) formato da 162 Paesi.

La Giunta regionale pugliese delibera di partecipare all’Expo 2020 a dicembre 2019. Manifestazione all’insegna del “Connecting minds,creating the future”: connettere le menti,creare il futuro.

Previsto l’intervento di 191 Paesi e organizzazioni internazionali,oltre 25 milioni di visitatori.

Lo Stato italiano presente con Padiglione Italia– grande 5000 metri quadri per 27 metri di altezza in zona a elevata visibilità,nei pressi dei Padiglioni di India,Stati Uniti d’America,Germania e Giappone—e verterà sul tema “La bellezza unisce le persone”. Ovvero mostrare gli elementi fondanti dell’identità nazionale legati alla creatività come competenza interdisciplinare e al ruolo produttivo e culturale dell’Italia nel mondo. Spazio dimostrativo ed esperienziale di tecnologia progettato dallo Studio Carlo Ratti Associati-Cra,Italo Rota Building Office,Matteo Gatto & Associati e F & M Ingegneria.

Per la Regione d’Apulia Expo 2020 rappresenta occasione eccezionale nel “ promuovere e valorizzare le proprie politiche di successo a favore della bellezza del territorio,innovazione e sviluppo economico,generando opportunità di incontro e scambio con gli operatori internazionali,pubblicizzare il marchio Puglia e le eccellenze produttive”. Quindi è stato costituito un gruppo di lavoro formato da dirigenti regionali delle sezioni internazionalizzazione,comunicazione istituzionale,turismo,urbanistica e rappresentanti di Puglia Sviluppo spa,Pugliapromozione,Fondazione Apulia film commission,Teatro pubblico pugliese.

Il finanziamento stanziato ammonta a 500 mila euro : quota Unione europea-Fondo Fesr euro 294.117,65 e quota Stato italiano-Fondo Fesr euro 205.882,35.

Sottoscritta la convezione tra Regione e Paolo Glisenti Commissario generale per la partecipazione dell’Italia a Expo (nominato nel 2017 dal Ministro degli Esteri Angelino Alfano e dal presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni).

Tra l’altro si contempla l’inserimento nell’area denominata Il Belvedere dove raccontare,tramite video di 3 minuti proiettato a rotazione 12 volte nell’arco della giornata, le proprie caratteristiche e attrazioni territoriali,costi allestimento,servizi sorveglianza e facility waste management,30 biglietti di accesso al sito Expo,utilizzazione gratuita degli spazi di Educational Lab e Cultural Lab,inclusione nel menu del ristorante ubicato nel Padiglione Italia di due pietanze tipiche d’Apulia da concordare con il Commissario generale,utilizzo superficie del Video Wall.

Inoltre la Regione realizzerà una mostra temporanea nel White spaces Short stories i cui contenuti e regia saranno subordinati a direzione e ratifica del concept designer e Commissario Glisenti.

Ogni spesa o onere ,anche se imprevisti, e successivi alla stipula dell’accordo sono a totale carico della Regione Puglia.

Il contributo economico che presidente e assessori pugliesi andranno a versare ripartito così : per Il Belvedere euro 300.000,00, Monografia Regionale e Video Wall euro 80 mila,White spaces Short stories euro 120 mila.