Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Venerdì 27 marzo, alle ore 18.00, nella Sala consiliare del Comune di Cisternino, si terrà

la presentazione del libro “Truffe agli anziani”, firmato da Pietro Battipede e pubblicato

da FenImprese Bari Editore. Un appuntamento di alto profilo civile e sociale, dedicato a

uno dei fenomeni più insidiosi e in crescita nella società contemporanea.

L’iniziativa, ospitata dall’Amministrazione comunale, vedrà i saluti istituzionali del

Sindaco Lorenzo Perrini e la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e

delle istituzioni locali, a conferma della centralità del tema nel dibattito pubblico.

Relatori dell’incontro saranno Pietro Battipede, già Dirigente della Polizia di Stato e autore

di testi giuridici e di sicurezza privata, e Luigi Antonio Fino, Dirigente Medico ASL BA e

Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri della ASL Brindisi. A moderare il confronto sarà

Alessandro Nardelli, Direttore di In Puglia 24.

Parteciperanno inoltre il Luogotenente CS Salvatore Pernice, Comandante della Stazione

dei Carabinieri di Cisternino, e la Dott.ssa Maria Antonietta Zullo, Comandante della

Polizia Locale di Cisternino.

Il libro

“Truffe agli anziani” nasce dall’esigenza concreta di analizzare, comprendere e contrastare

un reato che non colpisce soltanto il patrimonio economico delle vittime, ma incide

profondamente sulla loro sicurezza, dignità e fiducia nel prossimo.

L’opera si sviluppa in tre momenti strettamente interconnessi: una prima parte dedicata

all’analisi teorica e criminologica del fenomeno; una seconda sezione operativa con casi

concreti e simulazioni verosimili che illustrano le tecniche più diffuse – dal finto

appartenente alle forze dell’ordine alla truffa del parente in difficoltà, fino alle nuove forme

di raggiro digitale –; infine una parte orientata alla prevenzione, con strategie di difesa e

modelli di comportamento rivolti a cittadini, familiari e operatori della sicurezza.

Completa il volume un racconto ispirato a un caso realmente accaduto, inserito come

strumento di riflessione e coinvolgimento emotivo, affinché la consapevolezza non resti

solo teorica ma diventi patrimonio condiviso.

Un progetto territoriale

L’incontro di Cisternino rappresenta il primo momento di un progetto più ampio che

intende coinvolgere altri Comuni della provincia di Brindisi e di Bari, con l’obiettivo di

costruire una rete di prevenzione fondata sulla collaborazione tra istituzioni, forze

dell’ordine, operatori sanitari e cittadini.

Non una lezione accademica, ma un momento di confronto e ascolto, in cui l’esperienza

investigativa e quella sanitaria dialogano con il territorio per trasformare la conoscenza in

azione concreta di tutela delle persone più vulnerabili.

L’ingresso è libero.