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Regione Puglia: sanità, nomine di commissari di alcune aziende Giunta

27 Marzo 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

SANITÀ

La Giunta ha nominato oggi i commissari straordinari della ASL BT, della ASL TA, dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia, dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari.

Per la Asl Bt, la ASL Ta e l’istituto Tumori sono stati nominati commissari i DG uscenti Tiziana Dimatteo, Gregorio Colacicco e Alessandro Delle Donne.

Al “Policlinico Riuniti” di Foggia è stato nominato commissario straordinario il dott. Giuseppe Pasqualone.

La nomina del commissario dell’IRCSS “De Bellis” di Castellana Grotte è stata rinviata a breve termine.

AMBIENTE

La Giunta. alla luce dell’avvenuta ricognizione delle risorse impiegate nel Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente (PRTA), ha proceduto con la riprogrammazione delle risorse residue definendo un nuovo assetto del Programma. A tal fine, è stata autorizzata  l’applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione e variazione al bilancio di previsione 2025-2027, per un importo complessivo 22.015.641 euro, previa istituzione di due nuovi capitoli di spesa.


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