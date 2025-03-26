Di seguito il comunicato:

“Casanova. Il seduttore nobile”: il nuovo saggio di Pierfranco Bruni, in libreria da oggi

In uscita per Edizioni Solfanelli il nuovo saggio di Pierfranco Bruni, Casanova. Il seduttore nobile (2025), un’indagine originale e affascinante sulla figura di Giacomo Casanova.

Il libro sfida i luoghi comuni e le visioni stereotipate sul celebre libertino, offrendo una lettura che restituisce la complessità di un uomo che, oltre ad essere un tombeur des femmes, fu anche un intellettuale, un pensatore acuto e un instancabile viaggiatore.

Attraverso una narrazione coinvolgente, Bruni smonta l’immagine del Casanova solo amante dissoluto, esplorando la sua connessione con la seduzione, la letteratura, la filosofia e la politica. Un’opera che invita a riflettere sull’identità, la seduzione e il destino, regalando un ritratto intimo e vibrante di un uomo che ha fatto della sua vita un’arte.

Disponibile in libreria da oggi, Casanova. Il seduttore nobile è un libro destinato a chi desidera scoprire il vero volto di Casanova, oltre il mito e le leggende.

DETTAGLI

Titolo: Casanova. Il seduttore nobile

Autore: Pierfranco Bruni

Casa editrice: Edizioni Solfanelli – Gruppo Editoriale Tabula Fati

Anno di pubblicazione: 2025

ISBN: 978-88-3305-636-4

Collana: Micromegas

Distribuzione: Disponibile nelle migliori librerie e online