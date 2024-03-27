rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Regione Puglia-Aqp, intesa per la promozione della cultura della risorsa acqua Approvata la bozza

27 Marzo 2024
IMG 20200504 203303

Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori regionali hanno approvato la bozza di intesa tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese spa(AQP) in materia di attività culturali, espositive,creative per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale,  e dell’acqua come risorsa per l’economia circolare.

AQP,  società totalmente partecipata dalla Regione, è titolare della concessione per il Servizio idrico integrato nei Comuni della Puglia e in alcuni Comuni della Campania prorogata fino al 31 dicembre 2025.

I due Enti s’impegnano nel promuovere congiuntamente iniziative, azioni divulgative, di ricerca e sperimentazione mirate, anche tramite coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, Terzo settore, scuole e cittadini, e a mettere a valore comune l’utilizzo reciproco dei beni immobili di proprietà.

Tra gli obiettivi strategici da conseguire sono previsti :

–promozione dei luoghi e istituti della cultura musica e dell’arte del territorio, con particolare      riferimento a musei, biblioteche teatri, community library, siti archeologici, etc., favorendo la costituzione di reti territoriali integrate

— avviamento e coordinamento di servizi informatici e web, incentivando l’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale per sostenere una migliore e ampia fruizione del patrimonio archivistico, artistico e museale della Regione Puglia e di Acquedotto Pugliese

–progettazione e gestione  delle mansioni espositive, anche in ambito internazionale e tenendo conto delle procedure di prestito e sviluppo delle Collezioni museali di Regione e AQP

–sensibilizzazione dei cittadini, scuole e Istituzioni sull’importanza dei temi inerenti la sostenibilità ambientale, della tutela della risorsa idrica, della transizione energetica

–mettere al centro dell’azione degli Enti coinvolti i cittadini, soprattutto i giovani, elaborando insieme manifestazioni per il loro coinvolgimento

— condivisione delle informazioni, e facilitare la cooperazione tra decisori, attuatori delle politiche e destinatari delle stesse.

La Regione  e AQP dovranno costituire apposita “Commissione interna agli Enti” per individuare specifici progetti idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità dell’Accordo , tempi e modalità di eventuali spese.

Durata della convenzione, due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione