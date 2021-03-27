Di Francesco Santoro:



Indice di contagio a 1,17 in Puglia. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia elaborato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. La situazione, particolarmente complessa, ha spinto il presidente della Regione, Michele Emiliano, ad adottare ulteriori misure restrittive con un’ordinanza.

Quanto alle ospedalizzazioni, nella terra degli ulivi, secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il dato delle terapie intensive è salito al 41 per cento, 14 punti in più nel giro di venti giorni. Mentre la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid nella cosiddetta area non critica rispetto alla disponibilità è schizzata al 48 per cento (il 7 marzo era del 36 per cento).