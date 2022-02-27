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Puglia: 732692 positivi a test corona virus, incremento di 2566 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 febbraio 2022

2.566

Nuovi casi

22.695

Test giornalieri

9

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 664
Provincia di Bat: 164
Provincia di Brindisi: 200
Provincia di Foggia: 346
Provincia di Lecce: 835
Provincia di Taranto: 327
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 11
79.666

Persone attualmente positive

610

Persone ricoverate in area non critica

33

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

732.692

Casi totali

8.713.212

Test eseguiti

645.381

Persone guarite

7.645

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 242.781
Provincia di Bat: 72.316
Provincia di Brindisi: 68.140
Provincia di Foggia: 114.957
Provincia di Lecce: 127.323
Provincia di Taranto: 99.449
Residenti fuori regione: 5.295
Provincia in definizione: 2.431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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