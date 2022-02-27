Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 febbraio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 664
Provincia di Bat: 164
Provincia di Brindisi: 200
Provincia di Foggia: 346
Provincia di Lecce: 835
Provincia di Taranto: 327
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 11
79.666
Persone attualmente positive
610
Persone ricoverate in area non critica
33
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 242.781
Provincia di Bat: 72.316
Provincia di Brindisi: 68.140
Provincia di Foggia: 114.957
Provincia di Lecce: 127.323
Provincia di Taranto: 99.449
Residenti fuori regione: 5.295
Provincia in definizione: 2.431