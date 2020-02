Positivi al test sul corona virus anche moglie e fratello del 43enne di Torricell a.

Il quale era andato in Lombardia per andare a trovare la mamma in ospedale, ricoverata per una delle peggiori patologie. Non c’era ancora il caso-Codogno del corona virus. Al ritorno, avvenuto dietro assenso degli operatori lombardi, il.43enne di Torricella che si è sentito male ha avvisato le autorità locali. Ed è rimasto in casa, come gli è stato detto di fare. Sottoposto al test, risultato positivo, il 43enne di Torricella è stato preso a male parole da molti nei social network. Ne è stato fatto il nome, a quanto sembra. È stato processato e condannato fra un copia e un incolla. Dal corona virus si salva, non ha più neanche la febbre e magari al secondo livello del test si scopre che non era manco il virus. Da quello si salva. Dal pregiudizio non si è salvato.