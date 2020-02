Volevano ripercorrere la vicenda da cui fu tratto anche il film "Into the wild"

I cinque escursionisti italiani sono stati soccorsi perché se la stavano vedendo davvero brutta in Alaska. Gruppo composto da due laziali, un marchigiano e due pugliesi fra cui uno residente da tempo in Lombardia. Volevano fare il tragitto di “Into the wild”, il film tratto dalla leggendaria vicenda di Christopher McCandless. Vicenda, quella dell’esploratore americano, che finì male nel 1992, con la morte dell’uomo. I cinque escursionisti italiani, raggiunto il “magic bus” in cui Mc Candless trovò riparo, erano di ritorno, a circa tredici chilometri dall’inizio del percorso, nel parco nazionale di Denali. Uno di loro, peraltro, presentava preoccupanti segnali di congelamento dei piedi. Da qui la necessità di allertare i soccorsi.

Notizia riportata da Roma today.

Christopher McCandless, appena laureato, spese tutti i suoi soldi per l’esplorazione in Alaska. Sopraffatto dalle condizioni estreme del territorio trovò rifugio in un pullman e ci rimase per dei mesi.

(foto: monte Denali, fonte Wikipedia-National Park Service, public domain)