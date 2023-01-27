Di Martino Abbracciavento:



Nuovi voli previsti dalla e per la Puglia, in particolare dal 28 maggio dall’aeroporto di Bari, con la compagnia aerea Volotea, sarà possibile ripartire verso Olbia e Corfù. Con l’aggiunta di queste due rotte, passano a 10 i voli Volotea da e verso Bari, precisamente 7 in Grecia con Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 in Italia con Olbia e Firenze e 1 in Francia con Lione.

Nuova rotta a partire dal 27 maggio, anche dall’aeroporto di Brindisi, sempre la compagnia aerea Volotea, prevederà voli con destinazione Cagliari, ogni martedì e sabato. La rotta di Cagliari va ad aggiungersi al già presente collegamento con la Francia, precisamente con la città di Nantes.

Ed è proprio la compagnia Volotea, con la Country Manager Italy&Southeastern Europe, Valeria Rebasti, che annuncia queste nuove rotte: “A partire dal prossimo 27 maggio, volare tra Brindisi e Cagliari sarà ancora più facile grazie alla nostra nuova rotta operata in esclusiva: i passeggeri pugliesi avranno tante comode opzioni a prezzi competitivi per decollare alla volta del capoluogo sardo. Per chi sta pensando all’estate, sarà possibile approfittare sin da subito dei nostri voli per organizzare una vacanza o uno short-break. Siamo certi che il collegamento per Cagliari, insieme ai voli per Nantes, e i due voli alla volta di Olbia e Corfù in partenza dall’Aeroporto di Bari, saranno in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di chi sta già programmando le proprie vacanze verso destinazioni di grande appeal turistico”.

In merito a questa nuova opportunità per la Puglia, interviene il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, che fa sapere: “I nuovi voli, rappresentano una straordinaria opportunità per gli scali di Bari e Brindisi. I collegamenti annunciati da Volotea, partner affidabile, con il quale lavoriamo da anni al miglioramento del nostro network nazionale e internazionale, rispondono alle numerose richieste del territorio. Al tempo stesso, siamo certi che questi voli svilupperanno anche l’incoming, dato il grande appeal che la Puglia detiene e che ogni anno la incorona regina dell’estate. Il pacchetto di voli che Volotea si avvia a lanciare per l’estate, siamo certi che incrementerà il traffico passeggeri per la rete aeroportuale pugliese. Inoltre, voli come il Cagliari – Brindisi, contribuiranno a migliorare sensibilmente le connessioni con l’aeroporto del Salento che costituisce un asset fondamentale a sostegno dell’industria turistica del Salento. Con questi collegamenti, siamo certi di aver centrato ancora una volta gli obiettivi della programmazione strategica messa in campo in piena pandemia e che risponde ad ogni esigenza che ci viene dal territorio. Intercettare i bisogni della collettività, non può che spronare tutti noi al miglioramento e all’aumento dei collegamenti”.