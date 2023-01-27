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Puglia: 1619864 positivi a test corona virus, incremento di 270 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 gennaio 2023

270

Nuovi casi

5.075

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 110
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 25
Provincia di Foggia: 26
Provincia di Lecce: 56
Provincia di Taranto: 36
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: -1
15.586

Persone attualmente positive

211

Persone ricoverate in area non critica

14

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.619.864

Casi totali

13.666.821

Test eseguiti

1.594.733

Persone guarite

9.545

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 518.583
Provincia di Bat: 135.664
Provincia di Brindisi: 155.064
Provincia di Foggia: 225.423
Provincia di Lecce: 344.566
Provincia di Taranto: 218.112
Residenti fuori regione: 17.078
Provincia in definizione: 5.374

 

 

 

 

 

 

 

 


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