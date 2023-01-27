Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 110
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 25
Provincia di Foggia: 26
Provincia di Lecce: 56
Provincia di Taranto: 36
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: -1
15.586
Persone attualmente positive
211
Persone ricoverate in area non critica
14
Persone in terapia intensiva
1.594.733
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 518.583
Provincia di Bat: 135.664
Provincia di Brindisi: 155.064
Provincia di Foggia: 225.423
Provincia di Lecce: 344.566
Provincia di Taranto: 218.112
Residenti fuori regione: 17.078
Provincia in definizione: 5.374