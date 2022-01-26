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Martina Franca: il sindaco, serve un depuratore a San Paolo Piano d'ambito

27 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Il Sindaco Franco Ancona ha preso parte all’incontro di presentazione del nuovo Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia tenuto a Taranto martedì 25 gennaio.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati ai sindaci della Provincia di Taranto gli interventi previsti dal nuovo Piano elaborato dall’Autorità Idrica Pugliese per i diversi comuni, per una spesa complessiva di 7 miliardi di euro. Per Martina Franca il Piano prevede la realizzazione di un impianto per il recapito finale delle acque il cui costo previsto è di 80 milioni di euro.

Il Sindaco Ancona ha ribadito la necessità di dotare San Paolo di un impianto di depurazione, evidenziando le esigenze non più prorogabili della frazione considerando i numerosi residenti della zona. Esigenze che il Sindaco aveva già rappresentato in diverse comunicazioni formali agli organi rappresentati all’incontro: il Presidente, il Direttore generale  e il Direttore amministrativo dell’AIP, rispettivamente Antonio Matarrelli, Vito Colucci e Cosimo Ingrosso, il Consigliere di amministrazione di Acquedotto Pugliese Francesco Crudele e il Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alle Infrastrutture, Risorse Idriche e Tutela delle acque Raffaele Piemontese.

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