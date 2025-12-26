Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Aeroporti di Puglia comunica che ad Aeroitalia sono state rilasciate le autorizzazioni per poter operare sullo scalo di Milano Linate. In virtù di questo provvedimento di Assoclearance, a far data dal prossimo 12 gennaio Aeroitalia potrà volare su Milano Linate, rispettando le frequenze operate in precedenza da un altro vettore.

“La ripresa del collegamento aereo con Linate è il regalo di Natale che la Regione fa ai cittadini di Foggia – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Un segnale concreto di attenzione verso chi vive, lavora e si muove ogni giorno sul nostro territorio. È un risultato atteso e costruito con impegno, grazie anche alla fattiva cooperazione con Assoclearance ed ENAC, perché era una promessa che andava mantenuta. Dovevamo riprenderci la rotta, perché il territorio dauno lo meritava. Ci eravamo presi questo impegno e oggi lo onoriamo, restituendo un collegamento strategico che riduce le distanze, migliora la mobilità e rafforza le opportunità per famiglie, imprese e istituzioni. È una scelta che guarda al futuro e che conferma la volontà della Regione di trasformare le parole in fatti”.

“Abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto in occasione della presentazione degli operativi Aeroitalia su Foggia – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile-. Un risultato che ci rende orgogliosi, reso possibile dal concreto supporto istituzionale e tecnico di Assoclearance ed ENAC e dal lavoro di squadra che ha visto protagonisti Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e Aeroitalia, tutti impegnati a dare risposta alla richiesta di un territorio che vede nei collegamenti aerei uno strumento imprescindibile di sviluppo. Ancora una volta desidero esprimere il mio ringraziamento alla Regione Puglia, per lo straordinario supporto e per la fiducia che costantemente assicura ad Aeroporti di Puglia. Ripristinare i collegamenti su Milano Linate amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia. Proseguiamo senza indugio su questo cammino di crescita, certi che anche il mondo delle imprese saprà cogliere questa ulteriore opportunità che Aeroporti di Puglia ha reso concreta, anche vincendo la diffidenza di chi ha sempre giudicato con sufficienza il nostro impegno per Foggia.”