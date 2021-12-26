Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 271
Provincia di Bat: 18
Provincia di Brindisi: 158
Provincia di Foggia: 164
Provincia di Lecce: 220
Provincia di Taranto: 33
Residenti fuori regione: 14
Provincia in definizione: 5
11.643
Persone attualmente positive
171
Persone ricoverate in area non critica
22
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 105.237
Provincia di Bat: 29.735
Provincia di Brindisi: 24.245
Provincia di Foggia: 52.487
Provincia di Lecce: 35.815
Provincia di Taranto: 44.248
Residenti fuori regione: 1.216
Provincia in definizione: 563