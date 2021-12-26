rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Puglia: 293546 positivi a test corona virus, incremento di 883 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Dicembre 2021
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 dicembre 2021

883

Nuovi casi

13.128

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 271
Provincia di Bat: 18
Provincia di Brindisi: 158
Provincia di Foggia: 164
Provincia di Lecce: 220
Provincia di Taranto: 33
Residenti fuori regione: 14
Provincia in definizione: 5
11.643

Persone attualmente positive

171

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

293.546

Casi totali

5.416.748

Test eseguiti

274.949

Persone guarite

6.954

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 105.237
Provincia di Bat: 29.735
Provincia di Brindisi: 24.245
Provincia di Foggia: 52.487
Provincia di Lecce: 35.815
Provincia di Taranto: 44.248
Residenti fuori regione: 1.216
Provincia in definizione: 563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione