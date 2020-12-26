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Gravina in Puglia: bambini guariti dal corona virus, medaglie dal sindaco "Sono l'esempio del coraggio e del senso di responsabilità che servono per vincere questa sfida"

26 Dicembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Una medaglia per i bambini che hanno superato il Covid. Un regalo di Natale specialissimo che il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, ha provveduto a consegnare personalmente recandosi alle abitazioni dei suoi piccoli concittadini. «Sono tanti. Sono l’esempio del coraggio e del senso di responsabilità che servono per vincere questa sfida- commenta il primo cittadino-. Ad ognuno di loro, simbolicamente, consegneremo una medaglia. Abbiamo iniziato stamattina (ieri ndc), proseguiremo nei prossimi giorni. A tutti voi, un abbraccio: siamo una grande comunità. Supereremo anche questa».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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