Di Francesco Santoro:



Una medaglia per i bambini che hanno superato il Covid. Un regalo di Natale specialissimo che il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, ha provveduto a consegnare personalmente recandosi alle abitazioni dei suoi piccoli concittadini. «Sono tanti. Sono l’esempio del coraggio e del senso di responsabilità che servono per vincere questa sfida- commenta il primo cittadino-. Ad ognuno di loro, simbolicamente, consegneremo una medaglia. Abbiamo iniziato stamattina (ieri ndc), proseguiremo nei prossimi giorni. A tutti voi, un abbraccio: siamo una grande comunità. Supereremo anche questa».