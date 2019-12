Per il terzo anno Pro Loco Leuca in collaborazione con Pro Loco Patù e, da quest’anno, anche con Pro Loco Gagliano del Capo organizza la marcia in stile Santa Claus, per una giornata all’insegna della gioia del Natale, del divertimento e della solidarietà.

L’evento ha ottenuto i Patrocini del Comune di Castrignano del Capo, Comune di Patù, Comune di Gagliano del Capo, UNPLI PUGLIA, PUGLIA EVENTS, PROVINCIA DI LECCE, PUGLIAPROMOZIONE.

De Finibus Terrae Christmas Run è una manifestazione carica di allegria, ironica e divertente, nata nel 2017 con l’intento di diventare l’evento natalizio di riferimento del Capo di Leuca, è riuscita a coinvolgere un gran numero di partecipanti di tutte le età e di diverse provenienze, ma soprattutto le famiglie. Quest’anno il tracciato si allunga passando da due a tre i Comuni interessati. Circa 12 km a ritmo libero, una corsa/camminata non competitiva, per runners e famiglie, anche solo camminando tutti insieme, genitori, bimbi, cagnolini e passeggini, tra le vie dei Comuni di Patù, Castrignano del Capo e Gagliano del Capo con terminale di arrivo sul Lungomare di Santa Maria di Leuca, da percorrere rigorosamente in maglietta rossa e cappellino da Babbo Natale o chi preferisce in costume da Babbo per portare una ventata di allegria! LA SQUADRA DEL SORRISO – De Finibus Terrae Christmas Run corre con la Squadra del Sorriso, parte della quota di iscrizione sarà devoluta all’Associazione che parteciperà mettendo a disposizione l’AMBULANZA DEL SORRISO con il supporto di personale medico e paramedico. Ritrovo in piazza Indipendenza a Patù alle ore 09,00 con la musica della BAND dei ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Tonino Bello” di Tricase e riscaldamento precorsa. Alle 10.00 fischio di partenza. L’arrivo sul Lungomare di Santa Maria di Leuca e nel giardino della Pro Loco Leuca ai partecipanti sarà offerto un ristoro da MARTINUCCI. (leccesette.it)