«Sabato di vaccinazioni non-stop al Policlinico di Bari per pazienti fragili e caregiver». A darne notizia è la Regione Puglia. La sessione speciale prevede 3mila somministrazioni «per pazienti diabetici, ematologici, oncologici, neurologici, con malattie rare e i loro accompagnatori». 42 ambulatori saranno aperti dalle 8 per l’inoculazione delle terze dosi di siero anti-Covid. Gli ammalati «seguiti dai centri di cura dell’ospedale- fa sapere l’Amministrazione regionale-, sono stati preventivamente convocati e potranno contestualmente fare anche il vaccino antinfluenzale».

Alle 11 il governatore Michele Emiliano, il responsabile del dipartimento Promozione della salute, Vito Montanaro, e il direttore generale della principale struttura sanitaria pugliese, Giovanni Migliore, nel corso di un incontro coi media faranno il punto della situazione.