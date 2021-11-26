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Puglia: 278464 positivi a test corona virus, incremento di 243 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 novembre 2021

243

Nuovi casi

20.235

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 47
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 25
Provincia di Foggia: 55
Provincia di Lecce: 57
Provincia di Taranto: 42
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 1
3.885

Persone attualmente positive

139

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

278.464

Casi totali

4.700.498

Test eseguiti

267.698

Persone guarite

6.881

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.973
Provincia di Bat: 28.728
Provincia di Brindisi: 22.176
Provincia di Foggia: 49.303
Provincia di Lecce: 32.948
Provincia di Taranto: 42.748
Residenti fuori regione: 1.040
Provincia in definizione: 548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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