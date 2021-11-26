Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 47
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 25
Provincia di Foggia: 55
Provincia di Lecce: 57
Provincia di Taranto: 42
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 1
3.885
Persone attualmente positive
139
Persone ricoverate in area non critica
22
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.973
Provincia di Bat: 28.728
Provincia di Brindisi: 22.176
Provincia di Foggia: 49.303
Provincia di Lecce: 32.948
Provincia di Taranto: 42.748
Residenti fuori regione: 1.040
Provincia in definizione: 548