rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Diffusione del Covid, Puglia in giallo nella mappa dell’Ecdc Gran parte della Penisola iberica in arancione. Belgio e Olanda in rosso

26 Novembre 2021
2021w46 COVID19 EU EEA Subnational Combined traffic

Di Francesco Santoro: 

La Puglia è tra le poche regioni d’Europa in giallo nella mappa sulla situazione epidemiologica del Centro continentale per la prevenzione e il controllo delle malattie. I contagi sono in crescita un po’ dappertutto ma la regione degli ulivi per ora resiste. Belgio, Olanda e Irlanda, invece, sono rosse come i Paesi dell’Est, quelli maggiormente colpiti dal virus nei giorni scorsi. In arancione, invece, il Portogallo e gran parte della Spagna. I parametri di riferimento dell’Ecdc sono il numero delle infezioni ogni 100 mila abitanti nell’arco di 14 giorni e il tasso di positività ai tamponi.

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione