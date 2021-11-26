Di Francesco Santoro:

La Puglia è tra le poche regioni d’Europa in giallo nella mappa sulla situazione epidemiologica del Centro continentale per la prevenzione e il controllo delle malattie. I contagi sono in crescita un po’ dappertutto ma la regione degli ulivi per ora resiste. Belgio, Olanda e Irlanda, invece, sono rosse come i Paesi dell’Est, quelli maggiormente colpiti dal virus nei giorni scorsi. In arancione, invece, il Portogallo e gran parte della Spagna. I parametri di riferimento dell’Ecdc sono il numero delle infezioni ogni 100 mila abitanti nell’arco di 14 giorni e il tasso di positività ai tamponi.