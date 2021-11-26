Di seguito il comunicato:

Torna dal 26 novembre al 1 dicembre l’appuntamento annuale con la “Giornata della Scienza e della Tecnologia” dell’IISS Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, manifestazione di conclamato successo, giunta quest’anno alla sua V edizione.

L’evento si propone di aprire un dialogo tra il mondo della ricerca scientifica e la scuola, incentivando in modo semplice e coinvolgente l’approccio dei giovani alla conoscenza e all’innovazione tecnologica e scientifica. Ma non solo: esso punta alla valorizzazione delle eccellenze territoriali, favorendone la conoscenza al di fuori dei confini regionali e nazionali. Prosegue, inoltre, l’intento dell’Istituto di veicolare attraverso la Giornata i temi legati alla sostenibilità ambientale e all’Agenda 2030.

Particolarmente ricco il programma degli appuntamenti, suddiviso in ben cinque giornate di incontri, che alternano conferenze in presenza, a dirette via streaming. Due le novità di questa edizione 2021. L’evento vedrà la partecipazione di un presentatore d’eccezione, l’umanoide Mr Pepper, il nuovo arrivato della famiglia di robot presenti in dotazione ai laboratori della scuola, chiamato per l’occasione a dialogare con la Dirigente scolastica in apertura della manifestazione. Altrettanto singolare ed accurata, d’altra parte, risulta la scelta degli interventi, articolata intorno ad alcune significative tematiche chiave quali ambiente, tecnologia e ricerca, sostenibilità, salute e benessere, informatica, industria digitale cultura, turismo. Una scelta non casuale che intende accrescere le potenzialità della manifestazione quale evento di divulgazione scientifica di alto profilo formativo, ma allo stesso tempo vuole contribuire all’acquisizione da parte degli studenti delle competenze di cittadinanza attiva. Questo in linea con le indicazioni ministeriali che dal 2020 prevedono l’inserimento nel curricolo scolastico della disciplina Educazione Civica, finalizzata a promuovere la partecipazione piena e consapevole degli alunni alla vita civica, culturale e sociale delle comunità.

S’inserisce in tale ottica la presenza in veste di ospite d’eccezione di Vittoria Bianco, medaglia d’oro alle paraolimpiadi di Tokio 2020, che parlerà agli studenti della sua esperienza di vita, incentrata sulla stretta relazione tra sport e tecnologia.

Numerosi i relatori che le classi degli studenti, coinvolte a rotazione, incontreranno in presenza nell’Aula Magna dell’Istituto. Spiccano tra di essi i nomi di professori e giovani ricercatori del mondo accademico pugliese: il dott. Roberto Gristina e il Dott. Vincenzo Lippolis (CNR di Bari), il dott. Giacinto Cornacchia (Direttore di ricerca Enea), il prof. Carlo Franceschini (Professore ordinario in Chimica farmaceutica-Uniba), la dott.ssa Bernardina Nadja De Carolis (Dipartimento di informatica-Uniba), il dott. Domenico Buongiorno (Poliba), la dott. ssa Marilena Muraglia (Dipartimento di Chimica degli alimenti-Uniba), il dott. Felice Stama (Dipartimento di Scienze umane-Unibas), il prof. Giovanni Lentini (Dipartimento di Farmacia-Uniba).

Tre gli interventi via streaming che vedranno coinvolti personaggi del mondo scientifico appartenenti invece a importanti istituzioni nazionali e internazionali di ricerca. Si tratta del Dott. Andrea Marchionni, in collegamento dal CNR Firenze, la dott. ssa Daniela Lorizio, in collegamento da Zurigo e soprattutto la dott. ssa Antonella del Rosso che, in collegamento diretto dall’Istituto Cern di Ginevra, farà scoprire agli studenti il sorprendente modo di uno dei più rinomati istituti di ricerca di tutta Europa. Non mancano poi gli interventi di professionisti legati a importanti realtà produttive territoriali: l’ing. Mariarita Costanza e l’Ing. Nicola Lavenuta in collegamento dalla sede Everywhere Tew srl di Gravina in Puglia, l’Ing. Angelo Amodio e il dott. Niccolò Taggio, in collegamento con la sede Planetek di Bari.

La manifestazione si concluderà mercoledì 1 dicembre con un evento speciale che coinvolgerà la classe 4A di Chimica e Materiali dell’Istituto, guidata dal prof. Cosimo Annese nella presentazione dello studio intitolato “Cella solarea colorante organico”.

Sarà possibile seguire la diretta dell’evento sui canali social dell’Istituto: Live YouTube: https://bit.ly/iissdellerbayoutube; Live Facebook: https://bit.ly/iissdellerbafacebook. Il programma completo è consultabile sul sito della scuola nell’area dedicata alla Giornata della Scienza e della Tecnologia.