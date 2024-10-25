Di seguito il comunicato:

Sabato 26 ottobre alle 22:30 al Warehouse – Aviva Studios di Manchester, il duo formato da Mauro Durante ( percussionista, violinista e cantante del Canzoniere Grecanico Salentino) e Justin Adams ( chitarrista, produttore, compositore britannico, collaboratore storico di Robert Plant), grazie a Puglia Sounds, si esibirà Womex. Il progetto in uno showcase di presentazione di “ Sweet release ” (Ponderosa Music Records) nel ricco programma del. Il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale di Puglia Culture e Regione Puglia è presente, infatti, alla principale fiera musicale europea che riunisce oltre 20mila delegati provenienti da tutto il mondo, con una delegazione di artisti e operatori all’interno di Italy@Womex, stand collettivo coordinato e finanziato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con Assomusica, Italia Music Export, Puglia Sounds, Emilia-Romagna Music Commission, ATER Fondazione, Italian World Beat e Rete italiana World Music.



Prodotto come il Still Moving” (2021), pluripremiato “” (2021), da Ponderosa Music Records, venerdì 18 ottobre è uscito “Sweet release“, secondo capitolo di un viaggio che ha trasformato l’incontro tra queste due grandi personalità in una nuova e inedita fusione. Con una tavolozza che spazia dalla Taranta al rockabilly, dall’estasi Sufi al minimalismo, i due musicisti esplorano temi di guarigione e catarsi musicale. Grazie a un livello di interazione quasi telepatico, il duo ha registrato l’album in presa diretta, permettendosi magici momenti di pura improvvisazione. Il sound unico e senza precedenti di Mauro Durante e Justin Adams torna live in Gran Bretagna, Norvegia, Finlandia e Italia anche grazie alla Programmazione Puglia Sounds Tour Export e Italia 2024 (Operazione finanziata a valere su fondo speciale cultura e patrimonio culturale L.R. 40/2016, Art. 15 Comma 3).



IL TOUR

Dopo i primi concerti a Londra (martedì 22 ottobre), Bristol (mercoledì 23), Clevedon (giovedì 24) e Manchester (sabato 26), il tour proseguirà in Gran Bretagna a Whitby (domenica 27), Oxford (mercoledì 30), Sheffield (giovedì 31), Chidham (venerdì 1), Swansea (domenica 3), in Norvegia, a Bergen (martedì 5) e Oslo (mercoledì 6), e a Tampere in Finlandia (giovedì 7). A novembre, grazie alla Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2024 (Operazione finanziata a valere su fondo speciale cultura e patrimonio culturale L.R. 40/2016, Art. 15 Comma 3), sarà allo Spoon di Cremona (mercoledì 13), al Raindogs House di Savona (venerdì 15), al Teatro Koreja di Lecce (sabato 16) e a dicembre per le ultime quattro date confermate al CrossRoads di Roma (giovedì 5), al Parc Toscana Produzione Musica di Firenze (venerdì 6), all’Ex Cinema Sant’Antonio di Termoli (sabato 7) e per la rassegna La musica dei cieli di Milano (domenica 8).

SWEET RELEASE

Impreziosita dal videoclip girato dal regista Gabriele Surdo, la title track Sweet release che apre il disco è un accorato manifesto della poetica del progetto ed è caratterizzata dal tocco inconfondibile alla chitarra di Adams e dalla magistrale tecnica sul tamburo a cornice di Durante. Insieme a brani originali come la luminosa Leuca (una pizzica che si avvale della splendida voce di Alessia Tondo dal Canzoniere Grecanico Salentino) e la rockeggiante Ghost Train, spicca una cover dell’inno pasquale Wa Habibi, reso famoso dalla diva libanese Fairuz. Qui Adams e Durante, insieme alla talentuosa cantante marocchina Yousra Mansour dei Bab L’ Bluz, regalano una versione struggente e attuale, che si presenta come una riflessione universale sulla sofferenza. Tide Keeps Turning presenta la voce di una leggenda underground dello storico club newyorchese CBGB, Felice Rosser, che aggiunge un tocco profondo e appassionato al ritmo di “tammurriata” napoletana portato dal tamburo. La chitarra di Adams illumina Aurora, scritta e cantata in italiano, con una melodia ispirata da una chiamata alla preghiera ascoltata all’alba in Rajasthan; mentre Santu Paulu invoca il “santo del tarantismo” con un’atmosfera psichedelica e ipnotica. L’inno strumentale Ithaca Return ha un’apertura solare, prima di trasformarsi in una pizzica selvaggia guidata dal rapsodico violino di Durante. “Qui non vorrei morire“, originariamente musicata e registrata da Daniele Durante, è una poesia del grande poeta salentino Vittorio Bodini: un omaggio di Mauro al compianto padre, una delle luci più luminose nella storia del revival della musica popolare pugliese.

GLI ARTISTI

Justin Adams è un chitarrista|produttore il cui suono distintivo porta il segno della sua vita itinerante: l’infanzia in Medio Oriente gli ha acceso una passione costante per i suoni del mondo islamico, mentre gli anni dell’adolescenza nel Regno Unito hanno instillato una devozione per l’energia grezza del punk e le sonorità trance del dub. Negli ultimi anni ha prodotto acclamati album come quelli della cantante di fado portoghese Lina e della cantante franco-algerina Souad Massi, mentre le sue passate collaborazioni, come il fortunato e pluriennale sodalizio con la leggenda dei Led Zeppelin Robert Plant, Tinariwen, Rachid Taha, Sinead O’Connor e il musicista dell’Africa occidentale Juldeh Camara, si sono distinte per l’intensità emotiva e un approccio “senza confini”.

Violinista, percussionista e compositore, Mauro Durante è erede visionario della tradizione musicale salentina. Dirige il Canzoniere Grecanico Salentino (fondato nel 1975 dalla sua famiglia) acclamato e pluripremiato a livello internazionale, suonando in tutti i principali festival di world music. Durante è considerato una figura chiave nell’aver “reinventato” la pizzica per i giorni nostri, e nell’aver reso la “Taranta” la forma di world music italiana più rilevante nel panorama mondiale. Mauro Durante ha girato il mondo per molti anni con Ludovico Einaudi e ha collaborato con Piers Faccini, Ibrahim Maalouf, Ballake Sissoko, Jovanotti, Stewart Copeland, Sam Lee, Enzo Avitabile, Nickodemus, Red Baraat, abbinando un tocco contemporaneo al suo amore profondo per la tradizione.