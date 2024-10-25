Di seguito il comunicato:



Sono 17 i premi assegnati ai vincitori della XXVII edizione del Premio Nazionale Giovani – il contributo della Chimica di Base e della Plastica.

Oltre 3.000 studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado hanno partecipato, durante l’anno scolastico 2023-24, al concorso realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia – le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche -, da Amaplast – l’Associazione dei produttori di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e gomma – e dalla Società Chimica Italiana – l’Associazione scientifica che ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso della chimica e delle sue applicazioni.

Tra i vincitori anche gli studenti pugliesi di Trani e Mola di Bari.

Per la Chimica di Base – scuole primarie: vincono il primo premio gli alunni del 1° Circolo Didattico De Amicis di Trani, con il progetto “ Ammoniaca Quiz “, per sottolineare i tanti utilizzi di questo prodotto.

Per la Chimica di Base – scuole primarie: vincono il terzo premio i piccoli chimici della Scuola Papa Giovanni XXIII, 3 CD G. D’Annunzio di Trani, con il video “ Chimica …a km zero! “.Partendo dalle peculiarità del territorio i giovani studenti hanno accresciuto la propria conoscenza della chimica.

Per la Plastica– scuole primarie: vincono il secondo premio, ancora una volta, gli alunni del 1°Circolo Didattico De Amicis di Trani, con un video sulla utilità della plastica in diversi settori di applicazione, dal titolo “ La plastica è imbattibile perché è insostituibile “. Un lavoro interdisciplinare attraverso cui i bambini sfatano i falsi miti e i luoghi comuni sul materiale e sulle sue applicazioni.

Per la Plastica– scuole secondarie di primo grado: vincono il terzo premiogli studenti della Scuola Alighieri Tanzi di Mola di Bari (oggi Istituto Comprensivo San Giuseppe – Tanzi), con il progetto “ Benvenuti a Plasticville! “, una ricerca approfondita sul PVC e i suoi svariati impieghi.

Con i premi ottenuti, i vincitori riceveranno del materiale didattico da utilizzare all’interno delle proprie scuole.

I giovani campioni,che hanno descritto in modo creativo – con video, quiz, racconti, articoli, etc.- le conquiste tecnologiche e scientifiche che hanno migliorato il nostro mondo, con particolare riferimento al ruolo fondamentale della chimica di base e della plastica, sono stati premiati durante una apposita cerimonia che ha avuto luogo al Festival della Scienza di Genova, presso Palazzo Ducale. Più di 300 i presenti: studenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni, provenienti da 17 scuole del Paese, accompagnati da insegnanti e genitori.

Insieme agli studenti pugliesi, hanno conquistato il podio giovani abruzzesi (Sulmona), campani (Caivano), laziali (Cisterna di Latina), lombardi (Biassono, Cernusco sul Naviglio, Dervio, Santo Stefano Ticino), lucani (Pisticci), romagnoli (Forlì), siciliani (Mazara del Vallo) e veneti (Torri di Quartesolo, Monselice e Vittorio Veneto).

Questa iniziativa costituisce un valido strumento a supporto dell’insegnamento, in particolare dell’insegnamento delle materie scientifiche e valorizza il lavoro dei docenti che vogliono utilizzare metodi innovativi, in grado anche di divertire, interessare e stimolare gli studenti ad una comprensione più approfondita.

Al Festival della Scienza è stata presentata la nuova edizione del concorso, la XXVIII, per continuare a dialogare con la Scuola, far conoscere un po’ più da vicino la chimica di base e i suoi prodotti, la plastica e le sue tante applicazioni, per sensibilizzare gli studenti sul ruolo della chimica, su quanto e come contribuisca al benessere, alla qualità della vita e a superare le tante sfide che tutti noi ci troviamo oggi ad affrontare.