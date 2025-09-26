Tweet dell’Arma dei carabinieri.

Sul sito carabinieri.it/in-vostro-aiuto un database degli oggetti rubati, rinvenuti dai Carabinieri e pronti per tornare ai legittimi proprietari. Ultimo aggiornamento: 30kg di gioielli e preziosi recuperati dai Carabinieri Padova in operazione tra Veneto, Emilia Romagna e Trentino.

Naturalmente ci sono reperti anche in Puglia, sono tanti e non resta agli interessati che rivolgersi a quel sito internet selezionando la provincia di interesse. Figurano le immagini degli oggetti in questione che, chissà, possono essere riconosciuti.