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4 Maggio 2026
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Oggetti rubati: il database dei carabinieri si arricchisce con i trenta chili di gioielli e preziosi recuperati in tre regioni Possibili ricerche anche per la Puglia

26 Settembre 2025
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Tweet dell’Arma dei carabinieri.

Sul sito carabinieri.it/in-vostro-aiuto un database degli oggetti rubati, rinvenuti dai Carabinieri e pronti per tornare ai legittimi proprietari. Ultimo aggiornamento: 30kg di gioielli e preziosi recuperati dai Carabinieri Padova in operazione tra Veneto, Emilia Romagna e Trentino.

Naturalmente ci sono reperti anche in Puglia, sono tanti e non resta agli interessati che rivolgersi a quel sito internet selezionando la provincia di interesse. Figurano le immagini degli oggetti in questione che, chissà, possono essere riconosciuti.


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