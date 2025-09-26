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Da tutto il sud Italia a Bari: oggi il popolo del grano scende in piazza Coldiretti Puglia

26 Settembre 2025
campo di grano

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Il popolo del grano scende in piazza a Bari con una grande mobilitazione che vedrà migliaia di agricoltori della Coldiretti manifestare per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione.

Venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 9,00, gli agricoltori, provenienti da tutto il centro – sud Italia, invaderanno il Lungomare Nazario Sauro di Bari pacificamente con cartelli, bandiere e striscioni nella città simbolo della cerealicoltura nazionale, capoluogo del Granaio d’Italia.

Le speculazioni rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale.

A rischio è la sopravvivenza di oltre centotrentamila aziende agricole impegnate nella coltivazione, ma anche un patrimonio territoriale di 1,2 milioni di ettari minacciati dall’abbandono e dalla desertificazione.


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