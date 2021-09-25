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Allianz Pallacanestro Trieste-Happy Casa Brindisi, il calcio di C e D Basket maschile, inizia il campionato di serie A

26 Settembre 2021
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Alle 17 inizia il campionato dell’Happy Casa Brindisi. Trasferta a Trieste nella prima giornata della serie A di pallacanestro maschile per la squadra pugliese allenata da Frank Vitucci.

Calcio serie C girone C, gli impegni delle squadre pugliesi oggi: Bari-Paganese, Campobasso-Fidelis Andria, Foggia-Juve Stabia e Virtus Francavilla Fontana-Monopoli alle 14,30; Taranto-Latina alle 17,30.

Serie D girone H, le pugliesi: Brindisi-Bitonto, Casarano-Bisceglie, Città di Fasano-Casertana, Molfetta-Audace Cerignola, Nola-Nardò e Sorrento-Virtus Matino alle 15; Team Altamura-Gravina in Puglia alle 19.

(immagine: fonte legabasket.it)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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