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Uccio De Santis positivo a test corona virus. Aveva partecipato ad una manifestazione con Raffaele Fitto Lo ha comunicato il comico pugliese che non sarà a Lugano. Quattro militari di una nave attraccata a Taranto contagiati

26 Settembre 2020
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L’attore comico Uccio De Santis è risultato positivo al test corona virus. Lo ha comunicato lui stesso al sito svizzero tio.ch annunciando il forfait da una manifestazione a Lugano. La comunicazione risale a mercoledì e il comico barese parla di sintomi avvertiti. Dà appuntamento al pubblico svizzero ad aprile prossimo.

De Santis nei giorni immediatamente precedenti le elezioni regionali della Puglia aveva preso parte ad un evento elettorale di Raffaele Fitto.

A Taranto attraccata stamattina la nave Margottini che era partita dalla Sicilia. In Puglia si è fermata per casi di positività al corona virus, con almeno quattro sintomatici.

 


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