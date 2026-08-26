Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità:

Percorsi dai parcheggi di scambio per lo stadio Iacovone (per ingresso spettatori) A PARTIRE DALLE ORE 17:00 garantendo una frequenza continua in base all’afflusso degli spettatori fino al completo riempimento dell’impianto sportivo:

Park Ospedale San Cataldo – Via Pierri – Via Consiglio – Tangenziale Sud – Via Lago di Montepulciano – a sinistra Via Golfo di Taranto – a destra Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – Park San Cataldo

Park Cimino – Via Speziale – Via Consiglio – Tangenziale Sud – Via Lago di Montepulciano – a sinistra Via Golfo di Taranto – a destra Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – Park Cimino

Park Cruise SS.106 – Park Democrate – Ponte Punta Penna – Tangenziale Sud – Via Lago di Montepulciano – a sinistra Via Golfo di Taranto – a destra Via Lago Maggiore – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – Park Democrate – Cruise Park SS.106

Park Bernardini – Via Scoglio del tonno – Via Lago di Nemi – a sinistra per VIA LAGO MAGGIORE – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – Park Bernardini

Linea da TALSANO: Capolinea PEZZAVILLA – Via C. Magno – Via Mediterraneo – Via Attanasio – VIA GUARINI (Fermata nell’area di parcheggio) – Via Mediterraneo – Viale Unità D’Italia – Via del Risorgimento – Via Scoglio del tonno – Via Lago di Nemi – a sinistra per VIA LAGO MAGGIORE – inversione al rondò di Via Lago di Monticchio – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA (FERMATA 2: per curva nord – tribuna est – tribuna ovest/lato nord) – PEZZAVILLA

PERCORSI DALLO STADIO “E. IACOVONE”:

Percorsi di ritorno per parcheggi di scambio (per uscita spettatori): a partire dalle ore 22:45 circa (o comunque al termine effettivo della partita) e su disposizione dei Superiori di Linea, le vetture saranno già posizionate per il deflusso e stazioneranno presso le Fermate 1 e 2 o in zona limitrofa.

VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA – Park Ospedale San Cataldo

VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA – Park Cimino

VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA – Park Democrate – Park Cruise Port

VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA – inversione rondò Santa Rita – Via Ancona – C.so Italia – inversione al rondò con V.le Magna Grecia – Via Lago di Nemi – Park Bernardini

POTENZIAMENTO DELLE LINEE 3 E 8 (solo per il rientro)

Linea 3: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA – V.le Trentino – V.le Magna Grecia – Via Dante – Via Giusti – Via Oberdan – Via Berardi – Via Principe Amedeo – Via De Cesare – C.so Umberto – Via Margherita – Via Garibaldi – Via Duca D’Aosta – Stazione ff.ss. – Via Orsini – Capolinea VIA ORSINI

Linea 8: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA – V.le Trentino – V.le Magna Grecia – Via Liguria – C.so Italia – Via Japigia – Via Minniti – Via Principe Amedeo – Via Crispi – C.so Umberto – VIA MARGHERITA – PORTO MERCANTILE

LE LINEE 3 – 8 EFFETTUERANNO TUTTE LE FERMATE DI LINEA PRESENTI SUL PERCORSO.

Linea per TALSANO: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA – V.le Unità d’Italia – Via Mediterraneo – Via Attanasio – VIA GUARINI (fermata presso area di parcheggio) – Via Brandi – Via Mediterraneo – Via Carlo Magno – Capolinea PEZZAVILLA.

Le navette effettueranno partenze anche distinte da Via Lago Maggiore e da Via Ancona per i vari hub, soprattutto nella prima fase di deflusso degli spettatori dallo stadio Iacovone.

Personale aziendale assicurerà un presidio costante nei punti nevralgici della rete (Hub di interscambio e fermate presso lo Stadio “E. Iacovone”) per fornire supporto all’utenza, garantendo la fluidità del servizio.

Titoli di viaggio e vendita a bordo/a terra:

Sarà garantita assistenza per la vendita dei ticket di viaggio per la regolare fruizione del servizio da parte degli spettatori.