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Di seguito il comunicato congiunto:

L’Associazione della Stampa e l’Ordine dei giornalisti della Puglia esprimono vicinanza e solidarietà alla collega Fabiana Pacella fatta oggetto di insulti e offese personali attraverso i canali social per aver fatto semplicemente il suo lavoro. Non è la prima volta che accade, purtroppo: tante e tanti giornalisti vengono quotidianamente bersagliati con post social volgari. Ma nessuna forma di dissenso può giustificare interventi sfociati addirittura nel bodyshaming, tanto più odiosi perché avvenuti al riparo dal vigliacco anonimato di una rete sempre più incubatrice di odio e violenza verbale anche sessista. Assostampa e Ordine auspicano che laddove questi attacchi arrivino a configurare ipotesi di reato, i responsabili siano identificati e perseguiti dalle autorità competenti.


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