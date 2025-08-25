rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Sant’Oronzo Si festeggia a Lecce, Ostuni e in altre località pugliesi

26 Agosto 2025
Sant'Oronzo

Acaya, Botrugno, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Diso, Lecce, Maglie, Ostuni, Turi. Sono le località della Puglia in cui si celebra oggi Sant’Oronzo, patrono. A Lecce la festa è dei santi Oronzo, Giusto e Fortunato e le celebrazioni sono in corso da alcuni giorni. Oggi il clou con la messa celebrata in duomo dall’arcivescovo Panzetta, per il quale è la prima festa patronale leccese. Ad Ostuni, fra le novità, i fuochi d’artificio silenziosi, stasera a chiusura della giornata principale della festa che, tra le altre cose, annovera la celebre cavalcata di Sant’Oronzo.

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione