Acaya, Botrugno, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Diso, Lecce, Maglie, Ostuni, Turi. Sono le località della Puglia in cui si celebra oggi Sant’Oronzo, patrono. A Lecce la festa è dei santi Oronzo, Giusto e Fortunato e le celebrazioni sono in corso da alcuni giorni. Oggi il clou con la messa celebrata in duomo dall’arcivescovo Panzetta, per il quale è la prima festa patronale leccese. Ad Ostuni, fra le novità, i fuochi d’artificio silenziosi, stasera a chiusura della giornata principale della festa che, tra le altre cose, annovera la celebre cavalcata di Sant’Oronzo.