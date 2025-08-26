Ieri il Quotidiano ha pubblicato un’interessante classifica riguardante l’Italia. Cioè, quanto è esteso ciascun Comune. Presi a riferimento i dati Istat. Poiché l’argomento è veramente di interesse collettivo, copiamo i colleghi più bravi e ne parliamo anche noi. La Puglia è piazzata bene, in quanto ad estensione: Cerignola è terza, dietro solamente a Roma e Ravenna. È dunque, Cerignola, il Comune non capoluogo più esteso d’Italia.

Nella graduatoria generale, fra i primi cinquanta troviamo Foggia, Altamura, Andria, Gravina in Puglia, Manfredonia, Lucera, Ascoli Satriano, San Severo, Brindisi e Martina Franca che è in quarantesima posizione nazionale. Nessun Comune pugliese fra i cinquanta meno estesi in Italia. In generale è più facile trovare al meridione Comuni più estesi rispetto al nord.

Cerignola che non è grande solo in estensione: fra i suoi cittadini illustri Nicola Zingarelli (linguista, è suo il vocabolario più famoso) e Giuseppe Di Vittorio, oltre a Pietro Mascagni che fu direttore della filarmonica locale. C’è poi la particolarità dello stadio “Monterisi” in cui si girarono alcune scene del film “Gambe d’oro” con Totò.

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Di seguito l’elenco pubblicato da Tuttitalia relativo ai cinquanta Comuni italiani più estesi e i cinquanta più piccoli. A seguire un analogo elenco riguardante la Puglia:

https://www.tuttitalia.it/comuni/superficie/

https://www.tuttitalia.it/puglia/74-comuni/superficie/

(foto: tratta da profilo Comune di Cerignola)