rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Più grandi di Cerignola ci sono solo Roma e Ravenna Italia, estensione dei Comuni: il più piccolo è nel salernitano

26 Agosto 2025
Screenshot 20250826 062424

Ieri il Quotidiano ha pubblicato un’interessante classifica riguardante l’Italia. Cioè, quanto è esteso ciascun Comune. Presi a riferimento i dati Istat. Poiché l’argomento è veramente di interesse collettivo, copiamo i colleghi più bravi e ne parliamo anche noi. La Puglia è piazzata bene, in quanto ad estensione: Cerignola è terza, dietro solamente a Roma e Ravenna. È dunque, Cerignola, il Comune non capoluogo più esteso d’Italia.

Nella graduatoria generale, fra i primi cinquanta troviamo Foggia, Altamura, Andria, Gravina in Puglia, Manfredonia, Lucera, Ascoli Satriano, San Severo, Brindisi e Martina Franca che è in quarantesima posizione nazionale. Nessun Comune pugliese fra i cinquanta meno estesi in Italia. In generale è più facile trovare al meridione Comuni più estesi rispetto al nord.

Cerignola che non è grande solo in estensione: fra i suoi cittadini illustri Nicola Zingarelli (linguista, è suo il vocabolario più famoso) e Giuseppe Di Vittorio, oltre a Pietro Mascagni che fu direttore della filarmonica locale. C’è poi la particolarità dello stadio “Monterisi” in cui si girarono alcune scene del film “Gambe d’oro” con Totò.

—–

Di seguito l’elenco pubblicato da Tuttitalia relativo ai cinquanta Comuni italiani più estesi e i cinquanta più piccoli. A seguire un analogo elenco riguardante la Puglia:

https://www.tuttitalia.it/comuni/superficie/

https://www.tuttitalia.it/puglia/74-comuni/superficie/

(foto: tratta da profilo Comune di Cerignola)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione