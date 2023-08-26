Di seguito il comunicato diffuso da Leonardo Saponaro:

Dopo il successo di Bitonto in cui in un’ora ha stabilito su un circuito premisurato quasi 53 chilometri stabilendo un nuovo record di cui si attende la convalida, il recordman Leonardo Saponaro nell’appuntamento di Gioia del colle percorre 100km in 79 minuti 10 secondi 60 millesimi sul rullo.

Solo 5 giorni hanno separato le due prove e l’ultima ha avuto modalità pressochè identiche a quelle che nel 2019 lo hanno portato alla conquista di due titoli tra i quali ha anche avviato una scuola di ciclismo, diventando anche il più giovane dirigente di una società ciclistica, il Gruppo Sportivo Kailia.

Leonardo Saponaro, classe 1992, dopo un passato da semiprofessionista con una miriade di competizioni svolte di rilevanza nazionale e internazionale ed importanti convocazioni come rappresentante della Puglia e dell’Italia, si è successivamente dedicato all’ultracycling prima di iniziare a collaborare con la Guinness World Records.

In meno di una settimana aggiunge ulteriori conquiste al suo palmares e fornisce anche importanti input a due comuni che potranno vantare di aver avuto sul loro suolo queste prestigiose occasioni.