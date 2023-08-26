Oggi Bari è in codice rosso per le ondate di calore. Oggi come ieri e domani. In Italia, fra le città campione, quelle del nord ovest fanno segnare un arretramento del caldo. Sono le avvisaglie di un cambio repentino della situazione meteo che riguarderà la Puglia, peraltro, nei prossimi giorni.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:



* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)