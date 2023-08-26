rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Caldo: Bari codice rosso oggi e domani Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

26 Agosto 2023
Screenshot 20220512 064141

Oggi Bari è in codice rosso per le ondate di calore. Oggi come ieri e domani. In Italia, fra le città campione, quelle del nord ovest fanno segnare un arretramento del caldo. Sono le avvisaglie di un cambio repentino della situazione meteo che riguarderà la Puglia, peraltro, nei prossimi giorni.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 25/08/2023 26/08/2023 27/08/2023
.ANCONA Livello2 Livello3 Livello3
.BARI Livello3 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello1
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello1
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello1
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello3 Livello1 Livello0
.LATINA Livello3 Livello3 Livello1
.MESSINA Livello2 Livello3 Livello3
.MILANO Livello3 Livello1 Livello0
.NAPOLI Livello3 Livello3 Livello1
.PALERMO Livello2 Livello2 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello1
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello1
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello3 Livello1 Livello0
.TRIESTE Livello3 Livello3 Livello1
.VENEZIA Livello3 Livello3 Livello1
.VERONA Livello3 Livello3 Livello1
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica Cnddu

No Picture

È morto Evaristo Beccalossi Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione