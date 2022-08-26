Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 311
Provincia di Bat: 68
Provincia di Brindisi: 115
Provincia di Foggia: 145
Provincia di Lecce: 353
Provincia di Taranto: 147
Residenti fuori regione: 42
Provincia in definizione: 8
21.590
Persone attualmente positive
255
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
1.417.281
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 466.642
Provincia di Bat: 125.756
Provincia di Brindisi: 136.770
Provincia di Foggia: 205.262
Provincia di Lecce: 296.516
Provincia di Taranto: 196.986
Residenti fuori regione: 15.012
Provincia in definizione: 4.901