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Puglia: 1447845 positivi a test corona virus, incremento di 1189 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 agosto 2022

1.189

Nuovi casi

10.227

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 311
Provincia di Bat: 68
Provincia di Brindisi: 115
Provincia di Foggia: 145
Provincia di Lecce: 353
Provincia di Taranto: 147
Residenti fuori regione: 42
Provincia in definizione: 8
21.590

Persone attualmente positive

255

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.447.845

Casi totali

12.428.312

Test eseguiti

1.417.281

Persone guarite

8.974

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 466.642
Provincia di Bat: 125.756
Provincia di Brindisi: 136.770
Provincia di Foggia: 205.262
Provincia di Lecce: 296.516
Provincia di Taranto: 196.986
Residenti fuori regione: 15.012
Provincia in definizione: 4.901

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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