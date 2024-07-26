Come evidenziamo da settimane gli invasi pugliesi vanno svuotandosi. Occhito, il più importante, già sotto gli ottanta milioni di metri cubi di acqua vede pericolosamente avvicinarsi quota settanta. Nelle scorse ore Coldiretti Puglia e Confagricoltura Puglia, una volta ancora, hanno richiamato la situazione di allarme. Fra poco sarà un problema ancora più grave irrigare i campi e Confagricoltura chiede la dichiarazione di stato di calamità. Senza precipitazioni abbondanti ed urgenti però sarà dura.