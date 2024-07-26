rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Puglia, acqua: organizzazioni degli agricoltori, allarme Gli invasi si svuotano

26 Luglio 2024
Canale adduttore (10)

Come evidenziamo da settimane gli invasi pugliesi vanno svuotandosi. Occhito, il più importante, già sotto gli ottanta milioni di metri cubi di acqua vede pericolosamente avvicinarsi quota settanta. Nelle scorse ore Coldiretti Puglia e Confagricoltura Puglia, una volta ancora, hanno richiamato la situazione di allarme. Fra poco sarà un problema ancora più grave irrigare i campi e Confagricoltura chiede la dichiarazione di stato di calamità. Senza precipitazioni abbondanti ed urgenti però sarà dura.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260502 103453

È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione