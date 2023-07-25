Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Grottaglie:

È una vacanza immersiva quella proposta dalla città di Grottaglie (TA) per l’estate 2023. Non solo visitare i luoghi, ma viverli immergendosi nel contesto culturale e ambientale, sperimentando attività uniche e imparando qualcosa di nuovo e di autentico.

Nella capitale pugliese della ceramica sarà sempre l’arte la protagonista. Nello storico e unico Quartiere delle Ceramiche, oltre a meravigliarsi visitando le oltre 50 botteghe ceramiche si potrà sperimentare la poetica manipolazione dell’argilla. Affiancati dai maestri ceramisti si potrà conoscere, usare, manipolare, trasformare la terra e scoprire questa antica arte dal grande valore terapeutico. (www.discovergrottaglie.it)

Per gli amanti della natura – si registrano overbooking ogni venerdì – il “Carsica Experience” permetterà di esplorare la Gravina del Fullonese in versione notturna. Una passeggiata a tu per tu con la notte, alla scoperta delle luci, dei suoni e dei profumi della natura. Il fruscio del vento, lo scricchiolio degli alberi, l’intenso profumo del timo saranno i compagni di viaggio di questo percorso che donerà emozioni uniche.

Grottaglie, inoltre, si trasforma in un esclusivo salotto a cielo aperto durante l’estate, offrendo un ricco calendario di eventi di intrattenimento. Da luglio a settembre, la città si veste di musica, arte ed eventi che incanteranno turisti e visitatori. (www.discovergrottaglie.it)

Sarà visitabile sino a domenica 8 ottobre la mostra del XXX Concorso di Ceramica contemporanea “Mediterraneo” al Castello Episcopio. Trentotto le opere internazionali che si potranno ammirare. I manufatti di grande impatto stilistico provengono da diversi paesi del mondo: Polonia, Giappone, Inghilterra, Lituania, Emirati Arabi, Germania, Romania e ovviamente, Italia.

Il 29 luglio invece, nello storico Palazzo Lasorte, nel cuore del centro storico, sarà inaugurata la mostra personale di Elena Cappai e Ortogonale, entrambi vincitori (ex-equo) del premio “Mostra personale” dalla scorsa edizione del Concorso di Ceramica contemporanea.

Il 28 e 29 luglio la “Regina” di Puglia sarà la protagonista della seconda edizione de “L’Uva Noscia”. Oltre all’esposizione ci saranno percorsi gastronomici, per gustare le varietà di uva e piatti della tradizione, ma anche innovativi, che avranno l’uva come protagonista: come le fave e verdure selvatiche, a cui si abbinano gli acini d’uva, oppure il risotto con uva da tavola realizzato dalle mani di una chef; sarà possibile inoltre assaggiare marmellate d’uva da tavola, dolci e altri prodotti realizzati con l’uva da tavola. Grande spazio alla musica e allo spettacolo. In particolare, nelle due serate ci saranno spettacoli musicali di musica balcanica, dj set live sul palco e lungo il percorso, che faranno ballare e cantare i visitatori; ospiti della prima serata, il 28 luglio, saranno invece i Nitrophoska e la cover band “The commercialisti”. Nella serata finale del 29 luglio, si terrà il concerto di Antonio Castrignanò e Taranta Sounds, grande talento musicale e voce, impegnato in un tour internazionale, che porterà a Grottaglie le sonorità della pizzica e della musica popolare, in un’esibizione che sarà un’esplosione di gioia, arte e musica. Ci saranno inoltre: street food, altri momenti musicali e di spettacolo, artisti di strada, un’estemporanea d’arte, una mostra fotografica ed un tour guidato nel centro storico e nel Quartiere delle ceramiche a cura delle guide della Pro Loco.

Botteghe che realizzano laboratori di ceramica:

Bottega Ceramica di Annamaria Quaranta

via Crispi, 22 Grottaglie

Laboratorio di modellazione a lastra, imprimi la natura, modellazione a lucignolo, decorazione sottocristallina e sovrasmalto.

(su prenotazione)

Tel.: 320 6891635

Ceramica Antonio Monteforte

via Leone XIII, n° 7, Grottaglie

Laboratorio esperienziale con l’argilla, lavorazione al tornio adulti e bambini. Per i più piccoli lavorazione a colombino.

(su prenotazione)

Tel.: 388 833 4891

La Putea Tli Ceramiche di Vincenzo Masiello

via Crispi, 12/b

Laboratorio di lavorazione al tornio per adulti e bambini.

(su prenotazione)

Tel.: 329 2930472

MenaFuoco Studio

Corso di base di ceramica, corso di tornio, decorazione,

(su prenotazione)

Web: https://menafueco.studio/pages/corsi-e-workshop