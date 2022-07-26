Oggi pomeriggio allagamenti tra foggiano e barese.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 27 luglio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone del territorio, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.