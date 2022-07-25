Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Crispiano:



*ARTE E CONTAMINAZIONI Incontro internazionale di culture a confronto*

Il giorno 26 luglio alle ore 10:30, presso la sala consiliare del comune di Crispiano, l’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura organizza la conferenza stampa che dà l’avvio all’evento denominato “ARTE E CONTAMINAZIONI – Incontro internazionale di culture a confronto”, realizzato insieme all’associazione RITMO COLOR Y SABOR di Isabel TAPIA e all’ACCADEMIA ARCAISTA DI CRISPIANO di Antonio SANTORO, inaugurando contestualmente una mostra a tema dal titolo omonimo proprio nella stessa sede, grazie anche al supporto della Dirigente Scolastica dott.ssa Brigida SFORZA del Liceo Artistico “V. Calò” di Grottaglie. Alla conferenza interverranno la Consigliera regionale con delega alla Cultura Grazia DI BARI, da sempre sensibile al tema, il Direttore Generale del Dipartimento Cultura e Turismo Aldo PATRUNO, il Presidente del Movimento Arcaista di Roma Massimo STEFANI, nonché Anna CARRIERI Presidente dell’associazione DANCE 4 LIFE e Aldo FORLEO Presidente dell’associazione LIBERTY che la sera del 27 luglio animeranno villa G. Falcone di Crispiano con l’evento BALLA CHE TI PASSA curato da Dj Antonio M & Giulia (Foto Giovanni Sandi – Dir. Art. Maria Nasi), che prevede anche l’intervento musicale di Raffaele Sudoso. L’iniziativa consiste in una tre giorni dedicata all’intercultura ed è Patrocinata dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Puglia Promozione.

A Crispiano giungeranno 4 artisti di origine sudamericana che rappresenteranno anche altri 59 artisti loro conterranei (Belinda Mayela Pérez Vargas, Olga Nora Saucedo Tamez, María del Carmen García de González, Monica Fabiola Nolasco Aguilar) che, insieme ai loro colleghi locali dell’Accademia Arcaista di SANTORO (Rosita Achille, Rita Protopapà, Maggi Emily, Cataldi Natalia, Petraroli Carmelinda, Francesco D’Elia, Santoro Antonio), esporranno le loro tele anche in altre location, ovvero presso il Palazzo Ducale di Martina Franca con il Patrocinio del Comune supportati dall’Assessore alle politiche culturali Carlo DILONARDO, presso il Castello Aragonese di Taranto, grazie al supporto della Marina Militare di Taranto e dell’Ammiraglio Salvatore VITIELLO e alla mostra di Statte denominata CLIMAX, coordinata dalla Presidente del Consiglio Comunale di Statte Debora ARTUSO.

Il Comune di Crispiano, noto come il “paese delle 100 masserie”, da anni prosegue sulla via dell’internazionalizzazione, dando vita a progetti dedicati alla Pace e a preziosi gemellaggi extracomunitari, tra cui quello unico al sud Italia con la cittadina di Tarma, nella regione Junin in Perù, avvenuto il 20 settembre 2019. Da allora il rapporto tra le due località è rimasto attivo e ad oggi, grazie al riattivarsi delle attività, Crispiano riparte con questa iniziativa internazionale che prevede mostre, dibattiti e concerti, che avranno tra gli ospiti due amministratori comunali di Milano, ovvero la dott.ssa Diana DE MARCHI Presidente Commissione Consiliare Pari Opportunità e Diritti Civili e il dott. Filippo BARBERIS Presidente Gruppo Consiliare Partito Democratico Beppe Sala – Comune di Milano, che da sempre seguono le comunità di peruviani e, più ampiamente, dell’America Latina, grazie alla FECOPE di Martin LOPEZ attiva in Lombardia, quest’ultima tra i partner dell’evento insieme all’Università di Bari – Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica rappresentata dal prof. Paolo PONZIO, all’associazione CSV di Taranto di Francesco RIONDINO, l’agenzia per escursioni ‘100 Masserie in tour’ e alla nota associazione toscana denominata I COLORI PER LA PACE di Antonio GAIANNELLI, sita a Sant’Anna di Stazzema, che proprio con Crispiano ha realizzato più progetti sulla Pace.

L’iniziativa è patrocinata anche dal Console Onorario del Perù a Napoli Fabiana CAPUANO, in quanto questo mese di luglio ricorre l’anniversario dell’Indipendenza del Perù come ricordato mediante la proiezione del cortometraggio del regista peruviano Ernesto GIRBAU.

Altre associazioni partner sono l’AICCRE PUGLIA di Giuseppe VALERIO e l’AITEF NAZIONALE di Giuseppe ABBATI, che supportano rispettivamente la materia dei Gemellaggi e le comunità di italiani nel mondo, al fine di porre le basi per una rete tra popoli che aiuti davvero il processo di dialogo tra loro.

Il programma della tre giorni verra’ illustrato in conferenza stampa e prevede anche un dibattito in sala consiliare, il 28 luglio alle ore 09:30, moderato dalla dott.ssa Stefania COLUCCI, che ospiterà i comuni e gli enti gemellati con Crispiano, oltre a Ludmilla DASKACHYNSKAYA, cittadina di origine bielorussa residente a Crispiano con la quale l’Amministrazione Comunale ha creato progetti in supporto del popolo ucraino che attualmente vive le criticità della guerra, Maria GEORGOPULOS Presidente della Comunità greca di Taranto, Palmina CANNONE Presidente dell’Università del Tempo Libero di Fasano e Luciano PACIULLI Presidente della Proloco di Crispiano. Ospite d’onore il Prefetto Francesco Tagliente. L’associazione Minerva non sarà presente per impegni ma, nel merito, supporta anch’essa questo evento.

L’iniziativa intende partire dal confronto delle diversità e si prefigge di giungere ad un interscambio di informazioni che servano ad unire i popoli.

La tre giorni si concluderà la sera del 28 luglio, in piazza Madonna della Neve, col concerto gratuito di Antonio DA COSTA, musicista noto in Italia come anche ai popoli dell’America Latina, tra cui il Perù.

Assessore alla Cultura

Aurora Bagnalasta