Il Mattino di Basilicata riporta nell’edizione odierna la presa di posizione della Regione Basilicata. Il collegamento Frecciarossa che ha come capolinea Taranto verso Salerno e Roma, stando alla rappresentanza istituzionale lucana, deve cambiare capolinea: Metaponto. Richiesta formalizzata a Trenitalia, motivo economico. Secondo quanto riportato dal giornale lucano la Regione Basilicata ritiene che la Puglia, a fronte di dichiarazioni di intenti, non abbia partecipato in modo adeguato a finanziare il servizio.