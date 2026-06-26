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Frecciarossa: la Basilicata chiede che il capolinea sia Metaponto e non Taranto, questioni economiche con la Puglia Linea di collegamento con Salerno

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Il Mattino di Basilicata riporta nell’edizione odierna la presa di posizione della Regione Basilicata. Il collegamento Frecciarossa che ha come capolinea Taranto verso Salerno e Roma, stando alla rappresentanza istituzionale lucana, deve cambiare capolinea: Metaponto. Richiesta formalizzata a Trenitalia, motivo economico. Secondo quanto riportato dal giornale lucano la Regione Basilicata ritiene che la Puglia, a fronte di dichiarazioni di intenti, non abbia partecipato in modo adeguato a finanziare il servizio.


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