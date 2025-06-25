Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Giovedì 26 giugno alle ore 10.30, presso la Sala Stampa della Regione Puglia a Bari – Lungomare Nazario Sauro 33 – Bari si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival Penne Libere 2025, rassegna culturale dedicata al giornalismo, alla salute e alla libertà d’espressione, in programma a Cisternino dal 28 al 29 giugno 2025.

L’evento gode del patrocinio del Parlamento europeo. Inoltre, registra il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Cisternino (Brindisi), delle ASL di Brindisi, Bari e Taranto, dell’Università del Salento e dell’Università di Bari “Aldo Moro”, dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, dell’ISDE – International Society of Doctors for Environment e del sostegno della BCC di Locorotondo.

Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli del programma completo, le sezioni tematiche, le novità di quest’anno – tra cui l’attesa rassegna Penne Libere nel Cinema – e le finalità sociali e culturali del Festival.

Nel corso della conferenza stampa interverranno:

· Mario Saponaro, ideatore e direttore del Festival

· Lorenzo Perrini – Sindaco di Cisternino

· Maurizio Marangelli – Presidente Ordine dei Giornalisti

· Mariangela Rendini – coordinatrice del Comitato scientifico

· ⁠Antonio La Scala – Avvocato penalista e Docente universitario

· Maria De Giovanni – Commendatrice e scrittrice

Il Festival si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama culturale pugliese e nazionale, capace di intrecciare informazione, cultura, medicina narrativa e partecipazione civica.