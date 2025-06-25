Di seguito il comunicato:

Dopo lo strepitoso successo a Manduria dello scorso anno, il Comedy Film Fest rinnova ancora una volta il suo appuntamento pugliese per l’estate 2025, con tre giorni di grande cinema, arte ed eccellenze del territorio a Maruggio (TA) dal 18 al 20 luglio, fra il centro storico del comune ionico e l’area costiera di Campomarino. In particolare, sarà qui che si svolgerà il Gran Galà dell’ultima serata, in cui è prevista la cerimonia finale di premiazione. In attesa della conferenza stampa, programmata per gli inizi del mese venturo ed a cui saranno invitate a partecipare le testate giornalistiche e le emittenti radiotelevisive, il Direttore Generale, Dario Pinelli, e il Direttore Artistico, Maximilian Law, annunciano il primo dei prestigiosi ospiti del CFF, cioè Giancarlo Giannini. L’attore, doppiatore e regista italiano, ad esattamente cinquant’anni dall’uscita nelle sale di “Pasqualino Settebellezze” di Lina Wertmüller – poi candidato a quattro Premi Oscar nel 1977 per migliore regia, miglior film in lingua straniera, miglior attore protagonista (per lo stesso Giannini) e migliore sceneggiatura originale – sarà sul palco di Maruggio per ripercorrere i momenti salienti della sua carriera artistica.

In particolare, a proposito del summenzionato lungometraggio, Giancarlo Giannini afferma: “Pasqualino Settebellezze è uno dei film che amo di più, che mi ha portato una nomination all’Oscar e che ha contribuito in maniera determinante al prestigioso conferimento della stella a me dedicata sulla Hollywood Walk of Fame”, cogliendo l’occasione per ringraziare il CFF con riguardo alla scelta della pellicola.

Questa, per il momento, è l’unica anticipazione che trapela dal CFF ma, nelle prossime settimane, saranno svelate numerose sorprese sia per quanto riguarda gli ospiti che per il grande lavoro di valorizzazione del legame fra la Settima Arte e la ricchezza manifatturiera ed enologica della Puglia.