Di seguito un comunicato diffuso da Nex news:

La Puglia, una regione affascinante e ricca di storia, si sta affermando anche nel campo delle energie rinnovabili. La provincia di Foggia è la protagonista indiscussa, con una produzione di 877,4 GWh e una potenza totale installata di 816 MW. Foggia si posiziona al 1° posto nella classifica nazionale, con 6780 impianti, dimostrando un forte impegno nell’adozione del fotovoltaico.

Bari: Un Contributo Rilevante

Bari segue Foggia con una produzione di 752,1 GWh e una potenza totale installata di 699 MW. La provincia conta 19371 impianti, posizionandosi al 2° posto nella classifica nazionale. Questi numeri riflettono un significativo impegno nell’adozione del solare, evidenziando l’importanza di Bari nel panorama energetico regionale.

Brindisi e Lecce: Pilastri della Produzione Solare

Le province di Brindisi e Lecce contribuiscono in modo significativo alla produzione solare regionale. Brindisi, con una produzione di 582,3 GWh e 4881 impianti, ha una potenza totale installata di 541 MW, posizionandosi al 3° posto nazionale. Lecce, con 579,6 GWh di produzione e 8896 impianti, raggiunge una potenza totale di 541 MW, occupando il 4° posto nella classifica nazionale.

Taranto: Un Contributo Costante

Taranto contribuisce con una produzione di 460,6 GWh. La provincia ha 5408 impianti e una potenza totale di 428 MW, posizionandosi al 5° posto a livello nazionale. Questi dati sottolineano il ruolo significativo di Taranto nella produzione energetica regionale.

Barletta-Andria-Trani: Un Impegno Importante

Barletta-Andria-Trani, con una produzione di 403,2 GWh, rappresenta parte integrante del panorama energetico della Puglia. La provincia conta 6897 impianti e una potenza totale installata di 369 MW, posizionandosi al 6° posto nazionale.

Sintesi delle Prestazioni della Puglia

Produzione totale in Puglia: 3655,2 GWh

Numero totale di impianti: 51123

Potenza totale installata: 3394 MW

Questi dati dimostrano che la Puglia è una regione con una distribuzione equilibrata di impianti fotovoltaici e una produzione significativa di energia solare. Sebbene Foggia e Bari guidino la classifica, tutte le province contribuiscono in modo sostanziale, mostrando un impegno diffuso nell’adozione del fotovoltaico.

Osservazioni

Foggia si distingue come la provincia leader in Puglia, con la produzione più alta e una delle potenze installate più elevate. Bari segue con una produzione e una potenza installata molto elevata, e il maggior numero di impianti. Brindisi e Lecce, con produzioni significative, evidenziano l’importanza di queste province nel panorama energetico regionale. Taranto e Barletta-Andria-Trani, pur avendo una produzione e potenze installate leggermente inferiori, rappresentano comunque una parte importante della capacità fotovoltaica della regione.

La potenza totale installata in Puglia è di 3394 MW, con una distribuzione piuttosto uniforme tra le province. Questo evidenzia un buon equilibrio tra il numero di impianti e la capacità produttiva, riflettendo l’impegno regionale nell’adozione delle energie rinnovabili.

Manutenzione degli Impianti Solari in Puglia

La Puglia sta affrontando le sfide della manutenzione degli impianti solari con un approccio proattivo. La regione ha avviato programmi di ispezione periodica per garantire che gli impianti funzionino al massimo dell’efficienza. Inoltre, sono stati implementati sistemi di monitoraggio in tempo reale per rilevare tempestivamente eventuali problemi. La pulizia regolare dei pannelli e la sostituzione dei componenti danneggiati fanno parte della routine di manutenzione, assicurando che l’energia solare prodotta rimanga costante e affidabile.

Confronto con i Dati Nazionali

A livello nazionale, l’Italia sta compiendo notevoli progressi nella produzione di energia solare. La produzione totale di energia solare nel paese ha raggiunto numeri impressionanti, con regioni come la Lombardia e il Piemonte che spiccano per i loro contributi significativi. Ad esempio, Brescia, con una produzione di 599,8 GWh, e Torino con 539,3 GWh, sono tra le principali province produttrici. In confronto, la Puglia, con una produzione totale di 3655,2 GWh e 51123 impianti, dimostra un’elevata capacità produttiva e un impegno notevole nell’adozione delle energie rinnovabili. Con un totale installato di 3394 MW, la Puglia è una delle regioni trainanti nel panorama energetico italiano.

Conclusione: Il Ruolo della Puglia nel Solare Italiano

La Puglia, con le sue diverse province, sta contribuendo in maniera significativa alla produzione di energia solare in Italia. Foggia e Bari guidano il gruppo, ma ogni provincia, da Brindisi a Barletta-Andria-Trani, ha il suo ruolo nel sostenere la transizione energetica della regione. Con una produzione totale di 3655,2 GWh e 51123 impianti fotovoltaici, la Puglia dimostra che le regioni del sud Italia possono essere protagoniste nel campo delle energie rinnovabili, promuovendo un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Fonte: www.misterworker.com

(foto: repertorio)